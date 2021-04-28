Мэрия пообещала вернуть свет в дома поселка Краснодарский

Краснодар, 28 апреля. Дома временно подключают к дизельному генератору, чтобы вернуть в квартиры электричество.

На месте проведут аварийно-восстановительные работы. Завершить ремонт ориентировочно планируют к 21:00, сообщили ФАН в мэрии Краснодара.

Напомним, в поселке Краснодарский в многоквартирных домах нет света из-за обрыва проводов. В результате инцидента в квартирах отключили электричество и газ. Из-за этого местные жители заблокировали движение автомобилей в населенном пункте. Из-за их действий образовалась большая пробка.