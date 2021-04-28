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Глава ФНПР раскрыл нюансы перехода к минимальному потребительскому бюджету

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 18:14
Экономика
Глава ФНПР раскрыл нюансы перехода к минимальному потребительскому бюджету
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Достижения Федерации независимых профсоюзов России оценил заместитель председателя организации Александр Шершуков в ходе эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам Шершукова, в прошлом году во время пандемии коронавируса федерация добилась того, чтобы минимальные выплаты не могли быть ниже минимального прожиточного минимума. Сейчас перед ФНПР стоит следующая задача — переход к минимальному потребительскому бюджету. В него должны быть включены не только продукты, но и оплата услуг ЖКХ. При этом необходимо учесть, что средняя заработная плата находится на уровне 30 тысяч рублей.

На вопрос журналиста, уйдут ли майские демонстрации в прошлое, Шершуков выразил уверенность, что завершения первомайских мероприятий ждать не стоить. Он допустил, что со временем праздник может перерасти в другой день, мемориальный.

В медиацентре «Патриот» 28 апреля прошел прямой эфир на тему «Зачем современной России нужны профсоюзы?». Участники эфира обсудили работу этих организаций и самые распространенные претензии к ним.

профсоюзы фнпр шершуков
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