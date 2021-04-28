Анекдот Норкина про папу римского и Фантомаса довел «до слез» гостей студии НТВ

Москва, 28 апреля. Гости программы «Место встречи» поговорили об увлечении молодежи криминальным стилем жизни из 90-х. Ведущий Андрей Норкин «до слез» насмешил студию новым анекдотом.
Участники политического ток-шоу обсуждали несколько тем. Первая — предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава Незалежной заявил, что можно провести переговоры в Ватикане. Увлечение молодого поколения криминальными 90-ми стало вторым вопросом на повестке передачи. Андрей Норкин в конце выпуска решил разбавить беседу традиционным анекдотом.
« — Умирает папа римский, говорит: Приведите ко мне Фантомаса.
— Может быть, архиепископа какого-то достойного? — удивились кардиналы.
— Нет, хочу Фантомаса!» — настаивает папа римский.
Ведущий сделал секундную паузу и продолжил шутку.
«Ну что делать, поехали за Фантомасом. Привозят, заводят к папе, сами выходят, но подслушивают. Разговор на русском языке:
— Да, Петька, вот так раскидала нас судьба, — говорит папа римский.
— И не говорите, Василий Иванович!» — ответил ему Фантомас.
Телеведущий попрощался со зрителями и пообещал встретиться с ними в новом выпуске «Места встречи», которое «изменить нельзя».
В прошлой программе Норкин порадовал гостей анекдотом про лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ведущий приурочил шутку ко дню рождения политика.