Анекдот Норкина про папу римского и Фантомаса довел «до слез» гостей студии НТВ

Москва, 28 апреля. Гости программы «Место встречи» поговорили об увлечении молодежи криминальным стилем жизни из 90-х. Ведущий Андрей Норкин «до слез» насмешил студию новым анекдотом.

Участники политического ток-шоу обсуждали несколько тем. Первая — предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава Незалежной заявил, что можно провести переговоры в Ватикане. Увлечение молодого поколения криминальными 90-ми стало вторым вопросом на повестке передачи. Андрей Норкин в конце выпуска решил разбавить беседу традиционным анекдотом.

— Может быть, архиепископа какого-то достойного? — удивились кардиналы.

« — Умирает папа римский, говорит: Приведите ко мне Фантомаса.

Ведущий сделал секундную паузу и продолжил шутку.

«Ну что делать, поехали за Фантомасом. Привозят, заводят к папе, сами выходят, но подслушивают. Разговор на русском языке:

— Да, Петька, вот так раскидала нас судьба, — говорит папа римский.

— И не говорите, Василий Иванович!» — ответил ему Фантомас.