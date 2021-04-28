Мэра города Рыбное задержали за попытку дачи взятки

Рыбное, 28 апреля. Сотрудники ФСБ задержали главу мэрии города Рыбное Рязанской области и его первого заместителя. Они намеревались дать взятку в полтора миллиона рублей, сообщили в СК по региону.

По данным Следственного комитета, фигуранты уголовного дела предложили чиновнику взятку в виде имущества за совершение действий в их пользу. Из-за вмешательства сотрудников УФСБ преступление не было доведено подозреваемыми до конца. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Бывший начальник управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрий Гончарук попал под следствие по подозрению в получении взятки в 2,4 млн рублей. Это уже вторая взятка, в которой фигурирует Гончарук, сообщал ФАН.