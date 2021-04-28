Россиянам назвали топ-10 пород кошек для жизни в квартире

Москва, 28 апреля. Названы десять пород кошек, которым комфортнее всего жить в квартире. Они отличаются спокойным и покладистым характером.

Наиболее спокойной из пород считается американская короткошерстная. Эти кошки часто проводят время со своими хозяевами. Чтобы они почувствовали себя счастливыми, достаточно нескольких игрушек и просторного подоконника. Также хорошо себя чувствуют в квартирах британская и бирманская породы.

Спокойными и ленивыми называют кошек породы бурма. Для них не имеет значения размер квартиры. Список лучших пород для проживания в квартире пополнила экзотическая порода (экзоты). Это короткошерстная персидская кошка. Несмотря на крупные размеры, жизнь в квартире подходит Мейн-кунам. Персидские кошки не очень увлекаются прыжками и лазаньем. Кроме того, спокойным характером славятся рэгдолл, русская голубая кошка и шотландская вислоухая.

До этого россиянам рассказали об особенностях породы кошек манчкин. Эта порода считается достаточно юной.