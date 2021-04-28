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«Гопота гопотой»: Норкин прошелся по молодежи за увлечение АУЕ-культурой

Общество
«Гопота гопотой»: Норкин прошелся по молодежи за увлечение АУЕ-культурой
Nation News  /  Nation News

Москва, 28 апреля. Эксперты программы «Место встречи» на телеканале НТВ обсудили увлечение молодежи криминальным стилем жизни из «девяностых». В частности, популяризацию косплеев на «жен бандитов».

Ролики, связанные с АУЕ1 (экстремистская организация, запрещена на территории России), все чаще появляются в соцсетях. В том числе на популярном среди подрастающего поколения ресурсе TikTok. На платформе можно встретить множество видео под песню SQWOZ BAB & The First Station — АУФ, а также ролики с перевоплощением бьюти-блогеров в спутниц криминальных авторитетов.

Таким образом, прослеживается романтизация тюремной культуры, процветавшей в период развала Советского Союза. Причина — цикличность моды на яркие и «уродские прикиды», которые в настоящий момент воспринимаются как определенная фишка, заявил в эфире программы «Место встречи» журналист Владимир Карпов.

Телеведущий программы на телеканале НТВ Андрей Норкин напомнил, что в молодости такого увлечения издевательствами над другими людьми не было. В том числе над мужчинами и женщинами преклонного возраста.

«Гопота гопотой, и мы, гальяновские, знали, куда не ходить, чем неприятен будет для нас поселок Восточный, но массового такого увлечения издевательствами над другими людьми не было. Стенка на стенку могли ходить, но не издевались над стариками», — подчеркнул он.

Лидер Общественного движения «Гражданин», общественный деятель Юрий Шаркович заявил, что в данном случае очень важна идеология. Те тренды, которые мы наблюдаем в социальных сетях, приходят из-за границы, уверен эксперт передачи.

«Видим подростков, детей, и тренд идеологии, который есть, насаждается, приходит из-за границы. Эти дети не знают, что такое сама идеология. Они не понимают, что такое тюрьма. Мы водим экскурсии в места лишения свободы, чтобы они видели, какую идеологию они отстаивают», — отметил Шаркович.

Норкин, в свою очередь, напомнил, что телевидение также рассказывает о жизни преступников. В качестве примера он привел осужденного блогера Алексея Навального, а также маньяка, вероятно, Виктора Мохова.

1 Организация запрещена на территории РФ.

нтв ауе молодежь андрей норкин
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