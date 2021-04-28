Путин заявил, что Россия окажет гуманитарную помощь Индии во время пандемии

Москва, 28 апреля. Россия окажет гуманитарную помощь Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Между российским лидером Владимиром Путиным и индийским премьером Нарендру Моди состоялись телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию с пандемией, рассказали в пресс-службе Кремля. В связи с возникшими сложностями в системе индийского здравоохранения Москва выразила готовность оказать ей экстренную гуманитарную поддержку.

«Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Моди выразил благодарность Путину за предложенную помощь, передает РИА Новости. Уже в среду рейсами МЧС РФ в Индию доставят свыше 22 тонн лекарств, которые помогут местным жителям в борьбе с пандемией.

Дополнительный контроль для граждан, прибывающих из Индии, с 27 апреля ввели в России. Об этом ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.