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Политика
На Украине и в Прибалтике осознали необходимость вернуться к сотрудничеству с РФ
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На Украине и в Прибалтике осознали необходимость вернуться к сотрудничеству с РФ

Политика
На Украине и в Прибалтике осознали необходимость вернуться к сотрудничеству с РФ
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Москва, 28 апреля. Отказ некоторых государств СНГ от сотрудничества с Россией может превратить их в дикое поле с бурьяном всего за какие-то 10-20 лет, сообщает «ПолитПазл».

Развал Советского Союза для большинства республик, когда-то в него входивших, повлек за собой немало негативных последствий, в основном экономических. Это привело к большому потоку мигрантов из государств Средней Азии. Естественно, что первой на их пути будет Россия. Для миграции ее выбирают и миллионы белорусов и украинцев, не сумевших найти достойный заработок на родине.

Но если с Белоруссией все не так однозначно, то Украина на сегодня является попросту эталоном несостоявшегося государства. Получив в наследство от СССР серьезный промышленный и аграрный сектора, Киев мог бы добиться небывалых высот и даже конкурировать с западными странами. Но вместо этого был выбран совершенно другой путь, по которому все средства сосредоточились в руках олигархов, катастрофически изменился промышленный сектор, произошел идеологический раскол в обществе и население сократилось на четверть. Такие данные приводятся экспертами Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

В прибалтийских странах ситуация намного выигрышнее благодаря членству в ЕС. Ведь, уничтожив все связи с СССР, Рига, Вильнюс и Таллин, по сути, существуют на средства, выделяемые Брюсселем.

При нынешнем раскладе все скатывается к тому, что страны СНГ через 10-20 лет превратятся в «дикое поле» с разваленной промышленностью, отсутствием инфраструктуры и процветающим криминалом. Путь спасения по-прежнему один — наладить стратегическое партнерство с Россией, которая даже в условиях санкционного давления со стороны Запада показывает очень хорошие результаты.

Ранее сообщалось, как Великобритания отвлекает внимание представителей стран СНГ от празднования Победы.

украина экономика снг прибалтика
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