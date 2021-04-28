Майк Тайсон и Леннокс Льюис встретятся на ринге спустя 19 лет

Вашингтон, 28 апреля. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон готовится к матчу-реваншу с Ленноксом Льюисом.

Легендарный боксер Майк Тайсон в сентябре этого года собирается подраться с победителем Олимпийских игр 1988 года Ленноксом Льюисом. Об этом 54-летний спортсмен рассказал в интервью изданию TMZ.

Льюис пока не подтверждал, что будет участвовать в поединке с Тайсоном. Более того, неизвестно и место проведения боя. Единственный очный поединок прославленных боксеров состоялся в июне 2002 года. Льюис победил Тайсона техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее россиянин Петр Ян занял 12-е место в обновленном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Он был опубликован на официальном сайте промоушена.