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Сенсационная находка: обнаружено место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного

Общество
Сенсационная находка: обнаружено место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного
фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле»  / 

Тула, 28 апреля. Представители Института археологии РАН и музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили следы Судбищенской битвы.

Сенсационная находка, а именно, место, где произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, по словам самих археологов, стала настоящей неожиданностью.

Археологи в рамках совместного исследования 21 апреля текущего года в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей локализовали место последнего этапа сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. Здесь 17-ти тысячный отряд под командованием боярина Ивана Шереметьева сражался с войском крымского хана Девлет Гирея.

«Для археологов все находки уникальные. Мы никогда ничего не выделяем. Иногда даже фрагмент, например, железного изделия имеет огромную значимость для нас в плане получения научной информации. Важно буквально все: где, при каких обстоятельствах был найден предмет, точно зафиксировать место находки», — рассказал ФАН ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов.

По словам специалистов, работы, которые развернулись на реке Гоголь, дали просто ошеломительные результаты. А началось все с дайверов. В апреле участники клуба подводного плавания «Диво» обследовали древние водные пути на речке Гоголь, протекающей в Ефремовском и Каменском районах Тульской области и Новодеревеньковском районе Орловской области. На дне реки они нашли наконечники нескольких стрел и одного копья, а также детали конской упряжи. Оказалось, что старинные предметы были смыты в реку со дна оврага. О своем открытии дайверы сообщили археологам. Определив, что предметы относятся к 16 веку, специалисты начали раскопки.

Сенсационная находка: обнаружено место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного
фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Куликово поле»  / 

В настоящий момент вместе с предметами, которые были переданы дайверами, насчитывается порядка 200 находок. Есть здесь поясные накладки, и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года.

«На изучение полей сражения уходит много времени. Археологам важна полная выборка находок со всей площади, чтоб понять картину боя. Благодаря тому, что мы объединили усилия, уже сейчас успели много. Как правило, археологи работают десятилетиями, прежде чем получается обнаружить скопление находок. А тут — помог случай. И этот настоящая редкая удача. Но и это — только начало, это пока только предварительные данные и находок мы ожидаем обнаружить там в разы больше», — продолжает Алексей Воронцов.

Теперь в планах систематизировать и отреставрировать уже имеющиеся артефакты, а в мае организовать серьезную экспедицию с палатками для дальнейшего основательного изучения. Параллельно необходимо обеспечивать сохранность поля битвы от любителей так называемых «черных искателей», которые могут разграбить бесценные артефакты.

археологи тульская область
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