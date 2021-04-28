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«Продюсерский Центр Ералаш» Бориса Грачевского потерял 25 млн рублей за 2020 год

Общество
«Продюсерский Центр Ералаш» Бориса Грачевского потерял 25 млн рублей за 2020 год
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 апреля. Компания режиссера Бориса Грачевского «Продюсерский Центр Ералаш» пришла в упадок из-за пандемии коронавирусной инфекции и не досчиталась более 20 миллионов рублей.

Доля Грачевского в этой компании составляет 50%, сообщил источник ФАН. «Продюсерский Центр Ералаш» пополнил список организаций, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. За прошедший год компания лишилась 25 миллионов рублей.

Ранее ФАН выяснил, что убыток еще одной принадлежащей Грачевскому компании — ООО «Ералаш» — составил 74 миллиона рублей за минувший год. Организация на полгода приостановила работу из-за COVID-19, что и стало причиной кризиса.

деньги ералаш грачевский
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