Историк Надеин назвал главные причины, по которым СССР решил освободить Европу от нацизма

Москва, 28 апреля. Военно-политическое руководство СССР в 1944 году имело несколько причин, чтобы бросить войска на освобождение Европы, заявил историк и режиссер-документалист Сергей Надеин.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что у него часто спрашивают, зачем советские войска освобождали Европу, ведь за это пришлось заплатить большую цену, в том числе потерями в живой силе.

«Освобождала бы Европа сама себя, своими силами. Или остались под немецкой оккупацией. Нам-то что с этого? Дошли до границ Советского союза, как они были на 1941 год, и все, дальше сами», — говорит историк.

При этом он отмечает, что не все так просто. По его словам, необходимо помнить, что против СССР воевала не только Германия, но и Чехия, Албания, Бельгия, Венгрия, Голландия, Италия и ряд других стран, сотрудничавших с немцами.

«СССР необходимо было создать буфер безопасности. Нашему народу нужны были гарантии, что война через месяц, другой, не начнется снова. Поэтому и был создан социалистический лагерь. Это называется – геополитика», — объяснил он.

Во-вторых, по словам эксперта, нацистская Германия уделяла огромное внимание научным разработкам, в том числе в сфере вооружений. Он напомнил, что немцы первыми пересели на реактивные самолеты, а также вооружились принципиально новым стрелковым оружием на переходном патроне. Речь идет о штурмовой винтовке MP-44, однако у них хватало и другого инновационного оружия. Надеин подчеркнул, что самым главным являлось то, что в сентябре 1945 году Гитлер хотел испытать атомную бомбу.

«А затем сценарий мог бы развиваться следующим образом – немцы поставили бы ядерную боеголовку на существующую ракету Фау-2 и отправили в Лондон. И мировое сообщество, видя, как оседает радиоактивная пыль на месте столицы Великобритании, дружно выкинули бы белые флаги», — поясняет историк.

По его словам, отказ СССР от освобождения Европы обернулся бы трагедией для всего мира, потому что война могла бы откатиться снова к границам Советского Союза. Допустить этого было нельзя, поэтому, идя на Берлин, советские солдаты знали, что нацистского зверя надо додавить ради мирного неба для грядущих поколений.