Глава исторического архива в Перми подал заявку на участие в праймериз «ЕР»

Пермь, 28 апреля. Директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов подал документы на участие в праймериз «Единой России».

Руководитель учреждения намерен бороться за выдвижение на выборы в Законодательное собрание Пермского края. Предварительное голосование, в котором могут принять участие все желающие, пройдет с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги».

По итогам голосования «Единая Россия» будет выдвигать победителей на выборы в городскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ. Сергей Неганов стал директором исторического архива в Перми в сентябре 2015 года. До этого он возглавлял отдел внутренней политики администрации Пермского края.

Ранее стало известно, что Пермский центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» был признан самым эффективным в России.