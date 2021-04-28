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Ученые из США предложили очищать воду с помощью отходов кукурузы

Наука
Ученые из США предложили очищать воду с помощью отходов кукурузы
pixabay.com  /  PD

Риверсайд, 28 апреля. Отходы кукурузы могут помочь решить проблему очистки воды. Ученые предлагают перерабатывать их в активированный уголь, использующийся для фильтрации.

Специалисты Калифорнийского университета в Риверсайде нашли способ решения проблемы очистки воды. Ученые предлагают перерабатывать отходы кукурузы в активированный уголь, который затем будет использоваться в фильтрации жидкости. Результаты научного исследования свойств «кукурузного» активированного угля приведены в издании ACS Omega.

Активированный уголь — обугленный биологический материал, являющийся одним из самых распространенных фильтров для воды. Авторы исследования утверждают, что получаемый из кукурузных отходов уголь способен поглощать 98% ванилина — одного из загрязнителей воды. Для получения активированного угля планируется использовать метод обработки биомассы горячей сжатой водой, то есть путем гидротермальной карбонизации. Это более эффективный способ, чем медленный пиролиз, при котором кукурузные отходы обугливаются в результате повышения температуры в течение длительного времени.

Чистая вода полезна для организма. Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, какой объем воды необходимо употреблять человеку.

вода кукуруза очистка активированный уголь
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