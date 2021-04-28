Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе

В среду, 28 апреля, в 16:30 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе Донбасса зашел в тупик. Европейские лидеры устали от него и не поддерживают авантюры Киева.

Апрельские переговоры в «нормандском формате» результата не принесли. Украина по-прежнему отказывается от диалога с ДНР и ЛНР, не сделав и шага в направлении выполнения Минских соглашений. По мнению Москвы, Берлина и Парижа, выход один — реализация минских договоренностей. Такой же позиции придерживаются Луганск и Донецк — только так можно урегулировать конфликт и вернуть мирную жизнь на юго-восток Украины.

Зеленский, обещавший мир в стране, продолжает искать лазейки в надежде проигнорировать интересы жителей ДНР и ЛНР. На выступлении в Херсонской области он предложил увеличить количество стран-переговорщиков.

«Может быть расширение «нормандского формата», отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине», — заявил Зеленский.

Федеральное агентство новостей /

Кого подразумевал президент Украины под «серьезными, мощными игроками»? Что будет, если в переговорный процесс начнут вмешиваться США или Великобритания?

Какая ситуация сейчас на линии разграничения? Как остановить эскалацию конфликта, затеянную Киевом?

Все эти вопросы обсудили эксперты, приглашенные на пресс-конференцию: публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский, активист Русской весны, депутат первого состава Верховного совета ДНР, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау, основатель Музея Новороссии в России, автор интернет-проекта «Россия и мы» Герман Владимиров.