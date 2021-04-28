Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 апреля 18:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:45
Шоу-бизнес
Суд постановил вернуть дочери Баталова квартиры ее отца
18:44
Политика
Президент Молдавии Санду распустила парламент
18:43
Весь мир
Эфир: Газификация России. Как россиянам получить свой газ?
18:43
Общество
Netflix назвал топ-20 своих самых популярных фильмов
18:42
Общество
Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн-конференции
18:42
Политика
Аналитик Антипов указал на скрытую деталь в катастрофе MH17
18:39
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл и принц Гарри выступят на вечере против COVID-19
18:38
Общество
Театр «Русская антреприза» имени Миронова смог пережить пандемию и не разориться
18:36
Наука
Ученые создали анализ мочи, который показывает агрессивность рака предстательной железы
18:36
Политика
КПРФ могла исключить Рашкина из президиума за попытку внести разлад в партию
18:34
Общество
Сенсационная находка: обнаружено место Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного
18:33
Украина
Украинские телезрители в шоке от марша националистов в Киеве
18:30
Весь мир
Кто и как защищает нас от огня, обсудят в медиацентре «Патриот»
18:29
Наука
Ученые Сколтеха раскритиковали статью об «убийстве» коронавируса за секунду
18:29
Политика
Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
18:29
Происшествия
Похититель восьмилетнего мальчика в Красноярске был судим за убийство
18:27
Весь мир
Звезда рынков в Рамадан: как производят и потребляют помидоры в Марокко
18:27
Происшествия
Похитившего у пенсионерки кошелек петербуржца задержала полиция
18:27
Политика
Европарламент выпустил проект антироссийской резолюции
18:26
Экономика
Минпромторг намерен стимулировать спрос на деревянные дома в России
Все новости

Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе

Политика
Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

В среду, 28 апреля, в 16:30 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Тупик Зеленского: сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе Донбасса зашел в тупик. Европейские лидеры устали от него и не поддерживают авантюры Киева.

Апрельские переговоры в «нормандском формате» результата не принесли. Украина по-прежнему отказывается от диалога с ДНР и ЛНР, не сделав и шага в направлении выполнения Минских соглашений. По мнению Москвы, Берлина и Парижа, выход один — реализация минских договоренностей. Такой же позиции придерживаются Луганск и Донецк — только так можно урегулировать конфликт и вернуть мирную жизнь на юго-восток Украины.

Зеленский, обещавший мир в стране, продолжает искать лазейки в надежде проигнорировать интересы жителей ДНР и ЛНР. На выступлении в Херсонской области он предложил увеличить количество стран-переговорщиков.

«Может быть расширение «нормандского формата», отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине», — заявил Зеленский.

Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

Кого подразумевал президент Украины под «серьезными, мощными игроками»? Что будет, если в переговорный процесс начнут вмешиваться США или Великобритания?

Какая ситуация сейчас на линии разграничения? Как остановить эскалацию конфликта, затеянную Киевом?

Все эти вопросы обсудили эксперты, приглашенные на пресс-конференцию: публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский, активист Русской весны, депутат первого состава Верховного совета ДНР, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау, основатель Музея Новороссии в России, автор интернет-проекта «Россия и мы» Герман Владимиров.

сша донбасс украина зеленский ес
Комментировать
Самое популярное
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Шоу-бизнес 85489 25 апреля 2021
«Самая некрасивая сцена» за всю историю детского «Голоса» потрясла россиян
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 54064 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 53535 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 28611 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 27806 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Политика / Эфир: Тупик Зеленского — сможет ли Украина получить поддержку США в Донбассе
Рейтинг@Mail.ru