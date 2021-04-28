Французский журналист открыл соотечественникам гречневую кашу из России

Французское издание Libération опубликовало 28 апреля статью под названием «Едим жизнь: гречневая крупа на манер ризотто». В своем материале журналист Жаки Дюран рассказывает об истории гречки, а также о том, что из этой крупы можно готовить кашу.

Автор материала обратил внимание, что гречиха веками выращивалась в России и странах Восточной Европы, но популярность во Франции она смогла приобрести лишь в одном регионе — Бретани, жителей которого крупа неоднократно спасала от голода. Гречка известна французам преимущественно в форме муки, из которой готовятся «бретонские галеты» — хрустящие гречишные блины с начинкой. Затем журналист восторженно сообщает, что есть и другие способы ее приготовления.

«Это маленькое шероховатое зернышко может открыть вам другие кулинарные горизонты», — замечает автор материала и приводит рецепт гречневой каши с грибами, овощами и сливками.

Шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный в беседе с ФАН подтвердил, что западные страны сейчас открывают для себя ранее непопулярные крупы. Он также рассказал о том, как в конце 90-х–начале 2000-х благодаря отечественным шеф-поварам весь мир узнал о свекле.

«Запад не знал, что такое свекла, а знаменитый шеф-повар Анатолий Комм начал привозить туда в конце 90-х годов русскую кухню и готовить многие блюда на свекле — тот же самый борщ, свекольники, ботвиньи, — сообщил Колодяжный. — Владимир Мухин тоже начал эту историю».

Российский шеф-повар рассказал, что в своей кулинарной практике также обращается к необычным на первый взгляд ингредиентам. Он готовит блюда из пророщенной пшеницы, почек березы.

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В заключение ФАН приводит рецепт гречневого ризотто-каши от французского издания:

«На четыре-шесть порций потребуется: 250 гр. обжаренной гречневой крупы; 500 гр. грибов; 800 мл овощного бульона; 100 мл сливок; рубленый лук-шалот; 100 мл сухого белого вина; 100 гр. тертого пармезана; 40 гр. измельченной петрушки; две столовые ложки оливкового масла; соль и перец. Грибы, нарезанные на четвертинки, обжарьте в масле. Держите их в тепле под крышкой. Разогрейте бульон. Взбейте сливки миксером или венчиком. В сотейнике обжарьте лук-шалот, сбрызнув оливковым маслом. Добавьте гречку и перемешайте. Подлейте в сковороду с ингредиентами вино, затем перемешайте. Когда гречка приготовится (20-30 минут), снимите блюдо с огня. Добавьте 70 гр. пармезана, взбитые сливки, соль и перец, затем добавьте грибы и аккуратно перемешайте. Выложите блюдо в глубокие тарелки, посыпьте остальным пармезаном и мелко нарезанной петрушкой».

Ранее врачи-диетологи назвали неочевидные плюсы употребления гречки. Также шеф-повар Андрей Колодяжный посоветовал восполнить нехватку витаминов в организме с помощью весенних растений.