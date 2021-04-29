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Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 15:01
Общество
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
pixabay.com  / 

Великая (Страстная) пятница — самый трагический и скорбный день для каждого христианина. Это день Страстной недели, когда мученически завершилась земная жизнь Иисуса Христа и он был погребен. Православные христиане будут вспоминать эти скорбные события 30 апреля. Православная Пасха в 2021 году отмечается 2 мая.

Великая пятница на Руси была днем, связанным со строгими правилами, запретами и суевериями. Подробнее — в материале ФАН.

Великая пятница: что вспоминают

В Великую (Страстную) пятницу состоялся суд над Иисусом, во время которого он подвергся избиению, насмешкам, пыткам и издевательствам. Затем Спаситель совершил крестный путь на Голгофу, где был распят и умер. Тело казненного Христа было снято с креста и погребено в пещере.

Великая пятница: традиции, правила, запреты и суеверия

Считается, что Великую пятницу верующие должны полностью посвятить молитве и скорби по Христу, не отвлекаясь ни на что мирское. На Руси в этот день вся работа была под запретом. Категорически запрещалось использовать ножи, металлические предметы и инвентарь в память о том, что Иисус был прибит к кресту железными гвоздями. Женщинам по тем же причинам строго-настрого запрещалось рукодельничать.

Также в Великую пятницу под строгим запретом были уборка, умывание и особенно стирка.

Запрещалась также готовка — куличи и другое пасхальное угощение следовало приготовить заранее, нерасторопных сурово осуждали.

При этом существовало суеверие: если тайно в Великую пятницу испечь кулич, он будет обладать целебными свойствами, не черстветь, не плесневеть, и его можно будет хранить целый год.

Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Федеральное агентство новостей  / 

Кроме того, бытовало суеверие, что Великая пятница — время разгула нечисти, которая бесчинствует, пока Христос лежит во гробе. Всевластие нечистой силы требовало от людей особой осторожности и строгости в поведении, самые суровые требования предъявлялись женщинам. Бытовали различные обряды изгнания нечисти, которая якобы гнездится в «нечистых» предметах. Нечисть «изгоняли» при помощи горящей свечи, которая, по поверью, начинает трещать, когда сталкивается с враждебным началом. «Нехорошие» предметы следовало выбросить или хотя бы на время убрать из дома.

Что еще нельзя делать в Великую пятницу, 30 апреля

Великая пятница — день, когда на Руси порицалось проявление любых чувств, помимо скорби. Поэтому наши предки строго следили, чтобы в этот день никто не смеялся, не пел светских песен, не вел пустых разговоров, не наряжался и так далее.

Говорили:

«Кто в Великую пятницу смеется — весь год проплачет».

В этот день пост особенно строг, верующие стараются полностью отказываться от еды до окончания вечерней службы с чином выноса плащаницы.

Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Федеральное агентство новостей  / 

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