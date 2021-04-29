Фоменко: Овчаров — это режиссер с потрясающим чувством юмора «не сегодняшнего дня»

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Овчаров сегодня празднует свой 66-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравил актер кино и дубляжа, сценарист, автор песен, кинокомпозитор, теле- и радиоведущий, заслуженный артист РФ Николай Фоменко.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с режиссером.

«Мы с ним делали картину «Фараон». Он создавал ее по египетским фрескам. Так же, как на этих изображениях, артисты были соответствующим образом загримированы и двигались в профиль. Это было удивительно, хотя и очень сложно физически, ведь это в чистом виде пантомима. В фильме он рассказывал о взаимоотношениях мужчины и женщины во времена Древнего Египта. За эту работу он получил «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале», — рассказал актер.

Николай Фоменко также назвал наиболее яркие, по его мнению, отличительные черты Сергея Овчарова.

«Это удивительный режиссер. Он всегда точно знает, чего хочет. Я уверен, что он всегда долго вынашивает проекты. Например, его «Левша». Его картины всегда очень ироничны. Он очень тонкий, глубокий режиссер, с потрясающим чувством юмора «не сегодняшнего дня», он интеллигентный, глубокий, всегда с несколькими смыслами, который был присущ нам в 1980-х годах», — поведал телеведущий.

ТАСС / Александр Куров

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Думаю, на сегодняшний день желать в первую очередь нужно именно здоровья. Это — самое главное, чтобы он как можно дольше жил и радовал нас своими работами», — подытожил Николай Фоменко.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Анну Алексахину.