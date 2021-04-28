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Тонкий расчет: что стоит за разрядкой в отношениях Пакистана и ОАЭ

Весь мир
Тонкий расчет: что стоит за разрядкой в отношениях Пакистана и ОАЭ
Федеральное агентство новостей  / 

Министр иностранных дел Пакистана совершил трехдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где встретился с высокопоставленными политиками государства. Таким образом, спустя несколько месяцев в отношениях Абу-Даби и Исламабада наконец-то наметилась оттепель.

В чем заключались причины разногласий между государствами и почему сейчас Пакистан и ОАЭ готовы вернуться к дружественным и взаимовыгодным отношениям — разбиралась Международная редакция ФАН.

Близость двух стран

История пакистано-эмиратских отношений исчисляется десятилетиями. Она началась в 1971 году, когда Пакистан фактически стал первым государством, официально признавшим независимость ОАЭ. При этом отец-основатель Эмиратов и первый президент Заид бин Султан Аль Нахайян неоднократно посещал Исламабад и считал его своим вторым домом.

Власти Пакистана помогли юному арабскому государству в формировании вооруженных сил, полиции, систем здравоохранения и образования.

В 1986 году первый президент ОАЭ во время своего визита в Пакистан объявил о выделении финансов на строительство больницы в Лахоре, которая сильно помогла сектору здравоохранения страны, предоставляя местным жителям качественную медицинскую помощь.

На протяжении многих лет Эмираты инвестировали огромные суммы в инфраструктуру Пакистана, а также в развитие сферы образования, здравоохранения, энергетики страны, ее банковскую систему, авиацию и телекоммуникации. ОАЭ всегда были в числе первых государств, доставлявших гуманитарную помощь Исламабаду в случае необходимости — особенно во время наводнений.

Это тесное партнерство плавно перекочевало и в XXI век. Так, в начале 2011 года Абу-Даби запустил масштабную программу поддержки Пакистана, направленную на помощь в борьбе с гуманитарными проблемами государства.

Пакистанцы ежегодно вкладывают в ВВП ОАЭ примерно 4,5 млрд долларов. Более 1,6 миллиона выходцев из исламской республики в настоящее время считают Эмираты своим домом, что делает их второй по величине диаспорой (после индийцев), проживающей в арабском государстве. По большей мере они мигрировали в крупные города ОАЭ в качестве рабочей силы и сейчас составляют около 12,5% всего населения страны.

Кроме того, ОАЭ являются шестым по величине в мире и крупнейшим в регионе торговым партнером Пакистана. Абу-Даби ежегодно экспортирует в азиатское государство товары на сумму 7,5 млрд долларов и импортирует продукцию на сумму 869 млн долларов. 

Поводы для разногласий

Дефицит доверия между властями Абу-Даби и Исламабадом проявился, когда Пакистан отказался направлять своей военный контингент в Йемен. В апреле 2015 года парламент республики проголосовал против открытого вмешательства в йеменский кризис, которое проводит коалиция арабских государств, включая ОАЭ, под предводительством Саудовской Аравии. Вторжение было направлено против движения «Ансар Аллах» (повстанцев-хуситов). В пояснении пакистанского парламента говорилось, что Исламабад должен сохранить нейтралитет в этом конфликте, чтобы «иметь возможность играть активную дипломатическую роль и положить конец кризису».

Решение Исламабада сильно разозлило Абу-Даби. Тогдашний глава МИД Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что Пакистану придется заплатить «высокую цену» за то, что он занял «двусмысленную позицию». Дипломат также добавил, что Пакистан должен действовать «в пользу своих стратегических отношений с шестью странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)».

Кроме того, летом 2017 года Пакистан проявил нейтралитет и не поддержал ОАЭ и ряд других стран в блокаде Катара. Тогда некоторые арабские государства обвинили Доху в поддержке группировок экстремистской направленности в регионе и дружественных отношениях с шиитским Ираном.

Еще через три года глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши раскритиковал Организацию исламского сотрудничества (ОИС) за игнорирование действий Индии в кашмирской проблеме, пригрозил расколом этой организации и заявил о возможности проведения дискуссии по спорной области с теми странами ОИС, которые поддерживают позицию Исламабада. Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В ответ на слова Куреши Саудовская Аравия, стратегический партнер ОАЭ, приостановила кредит Пакистану на поставки нефти.

Другим поводом для разлада стало категорическое отрицание Пакистаном Израиля как государства. Вопрос стал особенно актуальным после того, как ОАЭ при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа подписал Авраамский договор о нормализации отношений с Тель-Авивом. МИД Пакистана подчеркнул, что страна не рассматривает вопрос о признании Израиля даже несмотря на то, что арабские союзники сделали это.

При этом премьер-министр Пакистана Имран Хан в одном из интервью заявил, что на его страну оказывалось серьезное давление со стороны США и дружественных им стран, чтобы Исламабад подписал соглашение с Израилем.

Отсутствие поддержки Авраамскому договору со стороны Имрана Хана привела к тому, что в Эмиратах были арестованы пропалестинские пакистанские активисты, а также другие выходцы из этой страны, совершавшие порой незначительные преступления. На ноябрь 2020 года только в тюрьме Аль-Свейхан в Абу-Даби содержалось около 5000 пакистанских заключенных. Таким образом, отношения между ОАЭ и Пакистаном серьезно накалились.

Примечательно, что с 18 ноября ОАЭ, сославшись на коронавирус, приостановили выдачу виз гражданам 13 государств, включая Пакистан. Несмотря на то, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на конец ноября в Пакистане было зарегистрировано всего 1 813 случаев коронавируса на 1 миллион человек, а в Индии — 6 883 человека, граждане последней страны не подпали под ограничения и могли въезжать на территорию Эмиратов. Аналитики посчитали такое решение политически мотивированным.

Важно отметить, что Индия, переживающая многолетний территориальный конфликт с Пакистаном из-за принадлежности штата Кашмир, приветствовала Авраамский договор практически сразу после его подписания.

«Индия последовательно поддерживает мир, стабильность и развитие в Западной Азии, которая является нашим обширным соседом. В этом контексте мы приветствуем полную нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем», — заявил пресс-секретарь индийского внешнеполитического ведомства Анураг Шривастава.

РАЗРЯДКА ОТНОШЕНИЙ

Сигналом к потеплению отношений между Абу-Даби и Исламабадом стало недавнее заявление посла ОАЭ в США Юсефа аль-Утейбы о том, что его страна выступает посредником между Индией и Пакистаном и стремится помочь им достичь «здоровых и функциональных» отношений. Дипломат подчеркнул, что Эмираты сыграли свою роль в деэскалации конфликта в Кашмире и подтверждении режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что высшие офицеры разведки Индии и Пакистана провели секретные переговоры в Дубае с целью урегулирования обстановки в Кашмире. Вероятно, эти переговоры способствовали тому, что 25 февраля индийская и пакистанская армии внезапно объявили о подтверждении соглашения о прекращении огня 2003 года вдоль линии контроля, являющейся фактической границей, разделяющей кашмирский регион между двумя странами.

Еще одним важным событием на пути к возвращению дружественных отношений между Пакистаном и ОАЭ стал визит министра иностранных дел Куреши в арабское государство, который состоялся неделю назад. Поездка связана с новым экономическим видением Пакистана, в соответствии с которым налаживание контактов со странами Персидского залива, по-видимому, является первоочередной задачей.

В ходе трехдневного визита в ОАЭ Куреши встретился с высокопоставленными лицами государства и представителями пакистанской диаспоры и обсудил пути укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в области торговли и инвестиций. В частности, глава МИД Пакистана провел встречи с министром толерантности ОАЭ Нахайяном бин Мубараком Аль Нахайяном, госминистром Ахмадом Али Аль Сайегом и министром иностранных дел Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном. Главными темами переговоров стали сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, технологий, а также ситуация вокруг визовых ограничений для пакистанцев.

По окончании визита ОАЭ объявили, что продлят срок погашения кредита Пакистана в размере 2 млрд долларов, который они предоставили в 2019 году.

Министр иностранных дел Куреши также посетил павильон Пакистана на выставке Expo 2020 в Дубае, которая запланирована на октябрь этого года. Во время посещения павильона он высоко оценил роль пакистанской общины в ОАЭ и подчеркнул, что участие Пакистана в выставке является примером укрепления экономических связей между двумя странами.

Итоги визита

Поездка главы МИД Пакистана в ОАЭ дала надежду на то, что недавний спад в отношениях Абу-Даби и Исламабада наконец-то завершится. Прошли те времена, когда авторитет единственной мусульманской страны со статусом ядерной державы позволял Исламабаду занимать особое положение. Теперь ради своих экономических интересов Пакистан стремится сохранить плацдарм в Персидском заливе, увеличивая торговлю и масштабы инвестиционных проектов.

Однако сотрудничество выгодно и ОАЭ. Пакистан предоставлял Эмиратам возможности для инвестиций, соответствующие их политике снижения зависимости от нефти. Кроме того, Абу-Даби неоднократно выражал готовность инвестировать в Китайско-Пакистанский экономический коридор, уделяя особое внимание малым и средним предприятиям.

Помимо этого, в настоящее время разрабатывается генеральный план предполагаемого нефтяного мегаполиса в пакистанском округе Гвадар, что указывает на дополнительные инвестиционные возможности для ОАЭ.

В этом контексте также важно отметить, что роль ОАЭ как региональной державы в Персидском заливе все больше отодвигается на второй план Катаром, который имеет прекрасные отношения как с Индией, так и с Пакистаном. В феврале Доха и Исламабад подписали 10-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа. Динамичные отношения Пакистана и Катара также сыграли ключевую роль в содействии переговорам между США и талибами в рамках мирного процесса в Афганистане.

Таким образом, потепление отношений Абу-Даби и Исламабада объясняется скорее взаимными интересами, нежели изменением взглядов или отказом от своих позиций по ряду вопросов. Несмотря на некоторые разногласия, и Пакистан, и ОАЭ могут многое выиграть от дружеских связей, основанных чисто на практических соображениях.

оаэ пакистан
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