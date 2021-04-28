«Оскар» теряет популярность, оказавшись в плену у BLM и ЛГБТ-лоббистов

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал церемонию вручения кинонаград «Оскар», которая прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. По словам Трампа, ежегодная церемония, проходящая с 1929 года, переживает глубокий кризис, а ее телевизионная аудитория сократилась до минимального значения за всю историю.

«То, что раньше называлось вручением наград Киноакадемии (Academy Awards), а сейчас зовется куда менее значительным и элегантным именем «Оскар», получило самые низкие телевизионные рейтинги за всю историю, даже ниже прошлогодних результатов, установивших исторический минимум», — объявил Трамп.

Former President Donald Trump offers some notes about how to save the once-popular Academy Award ceremony, which has hemorrhaged viewers in recent years. pic.twitter.com/uEE4cGj4sh — Mollie (@MZHemingway) April 27, 2021

Экс-президент заявил, что организаторам церемонии следует «возвратиться на 15 лет назад», вернуть прежнее название, пригласить хороших ведущих и отказаться от политкорректности.

«Эти телевизионщики только и думают о том, как продвинуть Демократическую партию, которая разрушает нашу страну, и «отменить» консерваторов и Республиканцев», — пожаловался Трамп.

Прошедшая церемония не только самые низкие телевизионные рейтинги, но и стала самой «цветной» за всю историю — спустя пять лет после запуска кампании #OscarsSoWhite, которая обвиняла «Оскар» в том, что награды получают исключительно белые и гетеросексуальные актеры и режиссеры.

Global Look Press / Todd Wawrychuk / Keystone Press Agency

Приз за лучший фильм — «Земля кочевников» — получила Хлои Чжао, американский режиссер китайского происхождения. Девять из 20 актерских номинаций отдали представителям расовых меньшинств, а за статуэтку, положенную исполнителю лучшей роли боролись сразу четверо «цветных» актеров. Кроме того, в церемонии участвовала полностью «черная» продюсерская команда.

«Это не новость для тех, кто следил за этим в течение последних нескольких лет. Особенно в прошлом году. Я думаю, что каждое учреждение в Америке уделяет большое внимание расовой справедливости, гендерной справедливости, равенству и инклюзивности», — говорит Тина Чен, основатель движения за равенство TIME'S UP и бывший член команды Мишель Обамы.

Впрочем, это не помешало борцам за «права угнетенных» говорить о «недостаточной представленности представителей «цветных» общин» — как на церемонии, так и в киноиндустрии в целом.

«Ко всеобщему разочарованию Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, лишив статуэтки (афроамериканца) Чедвика Босмана, она, как многие считали, должна была достаться ему посмертно за роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза», — пишет The New York Times.

Anthony Hopkins took home the best actor Oscar for "The Father." But for months, it was considered a sure bet that Chadwick Boseman would win posthumously for his performance in "Ma Rainey’s Black Bottom." So what went down? https://t.co/fIBZXXzrlB — The New York Times (@nytimes) April 27, 2021

Global Look Press / Sony Pictures Classics / Keystone Press Agency

Сергей Полетаев, соавтор аналитического проекта «Ватфор», поделился с международной редакцией Федерального агентства новостей мнением о прошедшей церемонии награждения. По его мнению, невозможно говорить о том, что нынешний «Оскар» вышел «слишком белым» — напротив, с каждым годом ключевые фильмы на церемонии все чаще имеют непосредственное отношение к политической повестке, продвигаемой «защитниками меньшинств» в США

«Три статуэтки «Оскар» в этом году взял фильм «Земля кочевников», повествующий о бомжующих в поисках работы белых американских отщепенцах и напоминающий наше перестроечное кино — «Небеса обетованные» Рязанова. В нем, если вы помните, тоже бомжи, тоже капиталисты и такая же мерзотная депрессия после просмотра, — отмечает Полетаев. Рязановский фильм 30 лет назад не только собрал все возможные награды гибнущей страны (в моде у нас были тогда надрыв и самобичевание), но и весьма уверенно выступил в прокате. «Земля кочевников» же в прокате с треском провалилась, как провалилась и церемония «Оскара»: в этом году ее посмотрели 9,8 млн человек против 23,6 млн год назад. В целом популярность «Оскара» падает год от года: в 2014 году его смотрели в 4,5 раз больше народу, чем теперь».

Падение популярности «Оскара», считает автор канала «Ватфор», говорит о том, что повестка церемонии противоречит настроениям и позициям здорового большинства американцев.

«Похоже, американское общество гораздо здоровее, чем представляется по новостям — и уж всяко здоровее советского общества в 1991 году. А медиа и элиты, продолжающие заигрывать с левой повесткой, рано или поздно на реакцию этого самого американского общества нарвутся», — подытожил Полетаев.

“We don't say goodbye, we say see you down the road.”



Nomadland (2020) pic.twitter.com/Mf9cRf6qB7 — Films to Films ????️???? (@FilmstoFilms_) April 26, 2021

Действительно, аудитория «Оскара» постоянно падает в течение последних нескольких лет — с 2014 года, когда за вручением статуэток наблюдало 43,7 миллиона человек и на протяжении последующих семи лет телевизионная аудитория киноцеремонии неуклонно сокращалась, до 9,8 миллионов зрителей в 2021 году. Организаторы винят пандемию, однако этот довод легко оспорить: американцы, запертые в своих домах и лишенные развлечений, должны были прильнуть к экранам телевизоров, наблюдая за раздачей наград, — однако этого не случилось. Похоже, что зрители действительно теряют интерес к новому политизированному «Оскару».

«Фабрика грез» на ремонте

Кризис «Оскара» является отражением кризиса киноиндустрии в США. Многие зрители и критики отмечают, что в Голливуде нет по-настоящему новых идей и производство кинопродукции скатилось в череду ремейков, сиквелов, приквелов и постоянного самокопирования. «Фабрика грез» превратилась в «фабрику денег», которая непрерывно тиражирует сопутствующие товары в виде футболок, игрушек, чашек и тому подобного барахла. При этом драматургию и актерскую игру заменили зеленый фон и спецэффекты.

Globa Look Press / Zou Zheng / Xinhua

Главным новым веянием последних лет стала массовая экранизация и навязчивая реклама комиксов. Этот вид бизнеса принес студиям крупные дивиденды, но похоже, что и этот ресурс уже исчерпан. В течение последних пяти лет (за исключением 2020 года) ежегодные кассовые сборы кинотеатров в США превышают 11 млрд долларов, что стало рекордом. В то же время в 2017 году количество проданных билетов было минимальным за последние 26 лет и исходя из близких показателей выручки в 2018 и 2019 годах, ситуация особо не улучшилась.

Кризис идей усугубляется «кризисом здравого смысла» по мере того как на экраны все более настойчиво продвигаются идеи «толерантности», «инклюзивности» и «гендерного равенства». Продюсеров заставляют действовать в жестких рамках, набирать актеров исходя не из профессиональных качеств, а из квот на участие представителей многочисленных меньшинств, навязанных политическими активистами. Отсюда появляются чернокожие «русские бояре», женщины-«рыцари Круглого стола» и тому подобные нелепости, которые оставляют зрителя в недоумении, но служат продвижению необходимой повестки. Режиссеры и актеры — даже звезды первой величины — не имеют возможности высказываться против создаваемой системы, так как рискуют мгновенно оказаться вне профессии.

Разрушение «Сияющего града на холме»

Кризис в Голливуде является лишь частью общих кризисных процессов, охвативших американское общество. Массовые убийства, кризис с обеспечением безопасности, движения Black Lives Matter и Антифа, пандемия COVID-19, вопросы, оставшиеся после последних президентских выборов — эти факторы создают множественные линии разломов, лишая США одного из столпов могущества, сформулированных Збигневом Бжезинским — культурной притягательности.

Global Look Press / Imagespace

Теряющая былое могущество страна, возглавляемая престарелым лидером, занимается переоценкой своей истории, осуждением национальных героев и уничтожением того, что сделало ее великой. И «Земля кочевников», признанная лучшим фильмом, — лишнее тому подтверждение. Это — то, что произошло с американской мечтой.

Что же касается падения популярности «Оскара», то здесь все закономерно: народ все больше думает о «хлебе» и меньше — о «зрелищах».