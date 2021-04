«Оскар» теряет популярность, оказавшись в плену у BLM и ЛГБТ-лоббистов

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал церемонию вручения кинонаград «Оскар», которая прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. По словам Трампа, ежегодная церемония, проходящая с 1929 года, переживает глубокий кризис, а ее телевизионная аудитория сократилась до минимального значения за всю историю.

Former President Donald Trump offers some notes about how to save the once-popular Academy Award ceremony, which has hemorrhaged viewers in recent years. pic.twitter.com/uEE4cGj4sh

Экс-президент заявил, что организаторам церемонии следует «возвратиться на 15 лет назад», вернуть прежнее название, пригласить хороших ведущих и отказаться от политкорректности.

Прошедшая церемония не только самые низкие телевизионные рейтинги, но и стала самой «цветной» за всю историю — спустя пять лет после запуска кампании #OscarsSoWhite, которая обвиняла «Оскар» в том, что награды получают исключительно белые и гетеросексуальные актеры и режиссеры.

Приз за лучший фильм — «Земля кочевников» — получила Хлои Чжао, американский режиссер китайского происхождения. Девять из 20 актерских номинаций отдали представителям расовых меньшинств, а за статуэтку, положенную исполнителю лучшей роли боролись сразу четверо «цветных» актеров. Кроме того, в церемонии участвовала полностью «черная» продюсерская команда.

Впрочем, это не помешало борцам за «права угнетенных» говорить о «недостаточной представленности представителей «цветных» общин» — как на церемонии, так и в киноиндустрии в целом.

Anthony Hopkins took home the best actor Oscar for "The Father." But for months, it was considered a sure bet that Chadwick Boseman would win posthumously for his performance in "Ma Rainey’s Black Bottom." So what went down? https://t.co/fIBZXXzrlB