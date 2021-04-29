Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 08:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:25
Общество
Часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продали в Петербурге
08:16
Россия
Россияне пристрастились к кофе за время пандемии
08:14
Общество
Названы категории людей, больше других рискующих повторно заразиться COVID-19
08:11
Общество
Ремонт памятника Петру и Павлу в Петропавловск-Камчатском оценили в 14,9 млн рублей
08:11
Общество
Вирусологи объяснили, как не допустить третьей волны COVID-19 в России
08:08
Политика
Американские сенаторы назвали «хорошей идеей» встречу Путина и Байдена
08:06
Общество
Роспотребнадзор поделился советами по безопасному поеданию яиц в Пасху
08:06
Политика
Он уничтожает нашу страну: американцы оценили политику Байдена против России
08:01
Общество
Врач напомнил, какие опасности для здоровья ждут людей на пикнике
08:00
Общество
Дело треш-стримера Mellstroy об избиении девушки передали на рассмотрение в суд
08:00
Весь мир
В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
08:00
Политика
ФАН припомнил Майклу Карпентеру его «подвиги» до попытки покушения на Лукашенко
07:49
Шоу-бизнес
Дарью Мороз насмешили съемки постельной сцены в сериале «Медиатор»
07:40
Происшествия
Российские спасатели потушили более 66 лесных пожаров за сутки
07:39
Общество
Профессор посоветовал «коктейль» из витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19
07:38
Политика
Предложение Зеленского провести встречу с Путиным в Ватикане высмеяли в соцсетях
07:33
Россия
Ущерб от преступлений в России с начала 2021 года составил около 135 млрд рублей
07:31
Украина
Украине предрекли проблемы с МВФ после увольнения главы «Нафтогаза»
07:17
Спорт
Улицу в Омске назовут в честь клуба «Авангард» после победы в финале Кубка Гагарина
07:13
Общество
Конституционный суд признал законным суммирование сроков лишения водительских прав
Все новости

В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса

Весь мир
В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
Федеральное агентство новостей  / 

Власти американского штата Флорида начнут выпускать на волю генетически модифицированных комаров. Это делается для борьбы с видом комаров, которые переносят лихорадку денге и другие болезни, сообщает издание NBC News.

Власти распространят почти 144 тысячи некусачих самцов комара, которые были искусственно созданы британской компанией Oxitec. Потомство самок комаров с генетически модифицированными самцами не выживет. На конечном этапе останутся только некусачие самцы, и вся популяция в конце концов вымрет.

Проект по созданию генетически модифицированных комаров был одобрен только после нескольких лет проверок. Его цель — контроль популяции комаров Aedes aegypti, которые являются переносчиками лихорадки денге, вирусной инфекции Зика, желтой лихорадки и паразитов у домашних животных.

«По мере того как появляется устойчивость к нынешним методам контроля, возникает необходимость в новых инструментах борьбы с распространением комаров-переносчиков заразы», — заявила исполнительный директор Центра по контролю за комаров района Кис Андреа Леал.

По словам Леал, Aedes aegypti представляют 4% всей популяции комаров района Флорида-Кис — но ответственны за все заболевания, распространяемые этими кровососущими насекомыми. Проект был одобрен Агентством по защите окружающей среды США и Центром по контролю и профилактике заболеваний.

В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
wikipedia.org  / James Gathany / Public Domain

Власти Флориды рассматривали использование генетически модифицированных комаров с 2012 года по причине распространения денге. В настоящее время в штате наблюдается еще более сильная вспышка лихорадки — за 2020 год во Флориде было зафиксировано 40 случаев денге, привнесенных извне, и 70 местных случаев. В этом отношении штат находится на первом месте в США, уступая только неинкорпорированной территории Пуэрто-Рико.

Планы властей Флориды использовать ГМО-комаров против опасных комаров Aedes aegypti вызвали живой отклик у американской общественности — некоторые граждане США с долей опасения иронизируют над использованием «комаров-мутантов» против матери-природы, однако у других перспективы непредвиденной ошибки вызывают серьезные опасения. На сайте Change.org была даже создана петиция с требованием остановить «комариный» проект Oxitec. Петицию успели подписать почти 240 тысяч человек, которые требуют «не позволить использовать США в качестве испытательной лаборатории для генетических экспериментов».

Противники британских генмодифицированных насекомых приводят серьезные аргументы против выпуска на волю ГМО-комаров.

«Комары способны выживать в очень жестких условиях, совершать перелеты на больших высотах и пролетать огромные расстояния. Эксперимент с ГМО-комарами должен быть остановлен. Это касается не только Флориды — это вопрос национальной безопасности. Управление по контролю за москитами в Флорида-Кис не имеет права решать за всех», — заявляют активисты группы «США без ГМО».

К их требованиям присоединились активисты из «Коалиции против ГМО-комаров», которые указывают, что компания Oxitec сама заявляет, что ее продукция является «экспериментальной по своей природе» и «не может гарантировать, что предоставляемые биологические материалы будут функционировать определенным образом, выполнять определенное предназначение и не будут содержать скрытых или иных дефектов».

В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
wikipedia.org  / Luis Gerardo Sandoval Ortiz / CC BY-SA 4.0

Между тем закладка первых коробок с генмодифицированными комарами должна была пройти 26 апреля, и уже в мае ГМО-самцы должны появиться на свет. Каждую неделю в течение трех месяцев должны вылупляться по 12 тысяч комаров. Проект с ГМО-комарами является первым подобным опытом компании Oxitec, и был приведен в жизнь с помощью Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который ранее неоднократно обвиняли в экспериментах на людях с вакцинами от различных болезней.

По данным VOI, проект был одобрен властями Флориды в августе 2020 года и предполагает распространение на 144 тысяч, а 750 миллионов особей генмодифицированных комаров-самцов. ГМО-комар, используемый в проекте, получил кодовое обозначение OX5034. Фонд Билла Гейтса вложил в этот проект 4,1 млн долларов и помог разработать «генный драйв», который позволит измененным генам распространиться в широкой популяции, сделав ее негодной к воспроизводству. Другие генетические варианты этих комаров уже были распространены в Бразилии (2011 год), на Каймановых островах (2009 год) и в Панаме (2016 год), а также проходят тесты перед применением в Индии.

Впоследствии Каймановы острова отвергли применение генмодифицированных комаров, а премьер Уэйн Пэйтон объявил, что ГМО-комары «не станут решением проблемы с вирусом Зика и лихорадкой денге». Критики проекта указывают, что компания Oxitec так и не продемонстрировала никаких численных показателей: сокращение доли опасных комаров, выживаемость, продолжительность жизни и соотношение самцов и самок.

В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
pixabay.com  / 

сша комар генмодифицированные комары
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 98589 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 67584 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 51611 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 31785 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
Шоу-бизнес 25006 26 апреля 2021
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
Все новости / Весь мир / В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса
Рейтинг@Mail.ru