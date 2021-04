В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса

Власти американского штата Флорида начнут выпускать на волю генетически модифицированных комаров. Это делается для борьбы с видом комаров, которые переносят лихорадку денге и другие болезни, сообщает издание NBC News.

Власти распространят почти 144 тысячи некусачих самцов комара, которые были искусственно созданы британской компанией Oxitec. Потомство самок комаров с генетически модифицированными самцами не выживет. На конечном этапе останутся только некусачие самцы, и вся популяция в конце концов вымрет.

Проект по созданию генетически модифицированных комаров был одобрен только после нескольких лет проверок. Его цель — контроль популяции комаров Aedes aegypti, которые являются переносчиками лихорадки денге, вирусной инфекции Зика, желтой лихорадки и паразитов у домашних животных.

По словам Леал, Aedes aegypti представляют 4% всей популяции комаров района Флорида-Кис — но ответственны за все заболевания, распространяемые этими кровососущими насекомыми. Проект был одобрен Агентством по защите окружающей среды США и Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Власти Флориды рассматривали использование генетически модифицированных комаров с 2012 года по причине распространения денге. В настоящее время в штате наблюдается еще более сильная вспышка лихорадки — за 2020 год во Флориде было зафиксировано 40 случаев денге, привнесенных извне, и 70 местных случаев. В этом отношении штат находится на первом месте в США, уступая только неинкорпорированной территории Пуэрто-Рико.

Планы властей Флориды использовать ГМО-комаров против опасных комаров Aedes aegypti вызвали живой отклик у американской общественности — некоторые граждане США с долей опасения иронизируют над использованием «комаров-мутантов» против матери-природы, однако у других перспективы непредвиденной ошибки вызывают серьезные опасения. На сайте Change.org была даже создана петиция с требованием остановить «комариный» проект Oxitec. Петицию успели подписать почти 240 тысяч человек, которые требуют «не позволить использовать США в качестве испытательной лаборатории для генетических экспериментов».

I am against most things GMO. It is crazy for us to experiment with the eco system when the environment is currently so fragile. Governor Ron DeSantis : STOP the release of GMO mosquitos in Florida! - Sign the Petition! https://t.co/1ttzCM8ms0 via @Change