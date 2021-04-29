В США выпустят на волю генетически модифицированных комаров от Билла Гейтса

Власти американского штата Флорида начнут выпускать на волю генетически модифицированных комаров. Это делается для борьбы с видом комаров, которые переносят лихорадку денге и другие болезни, сообщает издание NBC News.

Власти распространят почти 144 тысячи некусачих самцов комара, которые были искусственно созданы британской компанией Oxitec. Потомство самок комаров с генетически модифицированными самцами не выживет. На конечном этапе останутся только некусачие самцы, и вся популяция в конце концов вымрет.

GMO mosquitos sounds like a sci fi horror movie waiting to go wrong:https://t.co/RNGPSXplpq — Karrion Kross (@WWEKarrionKross) April 28, 2021

Проект по созданию генетически модифицированных комаров был одобрен только после нескольких лет проверок. Его цель — контроль популяции комаров Aedes aegypti, которые являются переносчиками лихорадки денге, вирусной инфекции Зика, желтой лихорадки и паразитов у домашних животных.

«По мере того как появляется устойчивость к нынешним методам контроля, возникает необходимость в новых инструментах борьбы с распространением комаров-переносчиков заразы», — заявила исполнительный директор Центра по контролю за комаров района Кис Андреа Леал.

По словам Леал, Aedes aegypti представляют 4% всей популяции комаров района Флорида-Кис — но ответственны за все заболевания, распространяемые этими кровососущими насекомыми. Проект был одобрен Агентством по защите окружающей среды США и Центром по контролю и профилактике заболеваний.

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Власти Флориды рассматривали использование генетически модифицированных комаров с 2012 года по причине распространения денге. В настоящее время в штате наблюдается еще более сильная вспышка лихорадки — за 2020 год во Флориде было зафиксировано 40 случаев денге, привнесенных извне, и 70 местных случаев. В этом отношении штат находится на первом месте в США, уступая только неинкорпорированной территории Пуэрто-Рико.

Планы властей Флориды использовать ГМО-комаров против опасных комаров Aedes aegypti вызвали живой отклик у американской общественности — некоторые граждане США с долей опасения иронизируют над использованием «комаров-мутантов» против матери-природы, однако у других перспективы непредвиденной ошибки вызывают серьезные опасения. На сайте Change.org была даже создана петиция с требованием остановить «комариный» проект Oxitec. Петицию успели подписать почти 240 тысяч человек, которые требуют «не позволить использовать США в качестве испытательной лаборатории для генетических экспериментов».

I am against most things GMO. It is crazy for us to experiment with the eco system when the environment is currently so fragile. Governor Ron DeSantis : STOP the release of GMO mosquitos in Florida! - Sign the Petition! https://t.co/1ttzCM8ms0 via @Change — Rie Monique Cherie (@rieInspire) April 20, 2021

Противники британских генмодифицированных насекомых приводят серьезные аргументы против выпуска на волю ГМО-комаров.

«Комары способны выживать в очень жестких условиях, совершать перелеты на больших высотах и пролетать огромные расстояния. Эксперимент с ГМО-комарами должен быть остановлен. Это касается не только Флориды — это вопрос национальной безопасности. Управление по контролю за москитами в Флорида-Кис не имеет права решать за всех», — заявляют активисты группы «США без ГМО».

Mosquitoes can survive the harshest conditions, high altitude flights, and travel great distances. https://t.co/3DedCLMrpz

Mosquito experiment must come to a halt. It's not a local Florida issue. It's is a national issue. FKMCD should not have the final say. @nikkifried https://t.co/Nm8t4iabdY — GMO Free USA (@GMOFreeUSA) April 22, 2021

К их требованиям присоединились активисты из «Коалиции против ГМО-комаров», которые указывают, что компания Oxitec сама заявляет, что ее продукция является «экспериментальной по своей природе» и «не может гарантировать, что предоставляемые биологические материалы будут функционировать определенным образом, выполнять определенное предназначение и не будут содержать скрытых или иных дефектов».

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Между тем закладка первых коробок с генмодифицированными комарами должна была пройти 26 апреля, и уже в мае ГМО-самцы должны появиться на свет. Каждую неделю в течение трех месяцев должны вылупляться по 12 тысяч комаров. Проект с ГМО-комарами является первым подобным опытом компании Oxitec, и был приведен в жизнь с помощью Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который ранее неоднократно обвиняли в экспериментах на людях с вакцинами от различных болезней.

По данным VOI, проект был одобрен властями Флориды в августе 2020 года и предполагает распространение на 144 тысяч, а 750 миллионов особей генмодифицированных комаров-самцов. ГМО-комар, используемый в проекте, получил кодовое обозначение OX5034. Фонд Билла Гейтса вложил в этот проект 4,1 млн долларов и помог разработать «генный драйв», который позволит измененным генам распространиться в широкой популяции, сделав ее негодной к воспроизводству. Другие генетические варианты этих комаров уже были распространены в Бразилии (2011 год), на Каймановых островах (2009 год) и в Панаме (2016 год), а также проходят тесты перед применением в Индии.

Впоследствии Каймановы острова отвергли применение генмодифицированных комаров, а премьер Уэйн Пэйтон объявил, что ГМО-комары «не станут решением проблемы с вирусом Зика и лихорадкой денге». Критики проекта указывают, что компания Oxitec так и не продемонстрировала никаких численных показателей: сокращение доли опасных комаров, выживаемость, продолжительность жизни и соотношение самцов и самок.