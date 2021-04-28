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Коррупция в детском хоккее: взятки за место в составе и «платные тренировки»

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 19:34
Спорт
Коррупция в детском хоккее: взятки за место в составе и «платные тренировки»
pixabay.com  /  soerli

В январе 2020 года легендарный хоккеист Игорь Ларионов, возглавляющий молодежную сборную России, на пресс-конференции после проигранного финала поделился мнением о главных проблемах отечественного хоккея. В числе прочего специалист пожаловался на «страшную коррупцию», которая мешает развиваться по-настоящему талантливым молодым игрокам. ФАН попытался разобраться, как обстоит ситуация со взятками в детском хоккее на самом деле. 

«Мой сын Алексей занимался в престижной хоккейной школе в Москве, мы платили за обучение около 10 тысяч в месяц. Сейчас этой школы, кстати, уже не существует. Сначала у сына были неплохие успехи, он был атакующим защитником в первой паре. Но потом его игровое время начало сокращаться, чаще стали играть другие люди. Потом он и вовсе перестал попадать в состав. Я был уверен, что играющие вместо сына ребята находятся уровнем ниже, но винил свой «пристрастный» взгляд. Потом все-таки решил поговорить с тренером и тот, не смотря мне в глаза, сказал, что за место в составе нужно заплатить. Что-то около 30 тысяч рублей, если правильно помню. Я тогда из принципа отказался, мы перешли в другую школу, но после травмы Алексей закончил играть», — рассказал корреспонденту ФАН Роман К.

Для молодого хоккеиста игровая практика имеет решающее знание. Тренировочные занятия не смогут дать игроку навыки, получаемые только в «боевых условиях» полноценных матчей. Сидя на скамейке, даже самый талантливый игрок начнет быстро отставать от выступающих регулярно сверстников. Тренер одной из хоккейных школ Москвы на условиях анонимности подтвердил, что практика взяток ранее существовала в некоторых академиях. Сейчас со взяточниками идет серьезная борьба на государственном уровне.  

«Бывают в наших рядах «паршивые овцы», нет смысла скрывать. Не буду ничего конкретного утверждать, у меня нет фактов на руках. Но знаю, что за место в первом-втором звене несколько лет назад точно брали взятки в некоторых школах. На хоккей часто ходят дети обеспеченных родителей, для которых несложно заплатить деньги за «звездное» место для ребенка. Конечно, это разрушает игру, талантливые дети без практики не могут превратиться в сильных игроков. В государственных академиях сейчас идет с этим полноценная борьба, любой уличенный во взятке тренер мгновенно увольняется. Но тут надо копать глубже, поскольку любой специалист действует с одобрения руководителя», — отметил специалист.

Коррупция в детском хоккее – явление не повсеместное. Как правило, чаще всего деньги с родителей «тянут» в крупных городах вроде Санкт-Петербурга и Москвы. В региональных хоккейных школах данная проблема тоже существует, но в значительно меньшей степени. Известный хоккейный агент Сергей Паремузов выразил мнение, что многие родители дают взятки тренерам, стремясь потешить собственное самолюбие. 

«Зачастую у родителей совершенно ненормальное отношение к своим детям в спорте.  Порой они готовы платить тренеру даже по собственной инициативе, психология у них простая – я могу за деньги все купить. Конечно, ребенку можно приобрести место в составе, но хоккей же не обманешь. Вдобавок это очень плохо влияет на детей, психика получает урон от непомерного апломба родителей. Ну и, само собой, возникает благодатная почва для коррупции. Платят ведь не только за место в составе: так называемые «подкатки» тоже стали методом заработка тренеров. Ребенок и так занимается шесть раз в неделю, а его еще и тащат на дополнительные занятия. Естественно, за хорошие деньги», — отметил агент.

Чем выше поднимается по хоккейной лестнице юный игрок, тем меньше шансов, что он встретится с коррупцией. По словам Паремузова, в молодежном хоккее поборов и взяток в разы меньше, чем в детско-юношеском. Одна из главных проблем отечественного хоккея – низкий престиж профессии детского тренера. 

«На более высоких хоккейных уровнях объективная оценка игрока выходит на первый план. Многое зависит от руководителей хоккейных школ, я бы сказал, на 90 процентов. Авторитетный начальник жестко пресекает такие вещи, там все по-честному. В регионах в целом коррупции намного меньше: в том же Челябинске расположено множество хоккейных школ. Не пошла игра в одной – всегда можно попробовать себя в другом месте. Да и в провинциальных городах жизнь сложнее, родителям зачастую не до лишних трат на хоккей. Нельзя не вспомнить и про профессию детского тренера: ее престиж упал, а статус достаточно размыт. Сейчас туда зачастую попадают люди, не умеющие, условно говоря, даже писать без ошибок», — резюмировал Паремузов.  

Подводя итоги: по мнению собеседников ФАН, коррупция в детско-юношеском хоккее по-прежнему существует. Особенно бурно она процветает на «низовом» уровне, среди совсем юных хоккеистов. Основной очаг коррупции – «богатые» города вроде Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах ситуация значительно лучше, хотя и там встречаются подобные негативные проявления. Негативный «вклад» в проблему вносят и родители, готовые оплачивать место в составе, даже несмотря на полное отсутствие таланта у ребенка. Коррупция мешает развиваться по-настоящему перспективным игрокам, но с ней стараются бороться. Удастся ли ее победить до конца — главный вопрос.

расследование коррупция хоккей
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