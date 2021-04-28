Сколько человек смогут подключиться к газу, если это станет бесплатным

Санкт-Петербург, 28 апреля. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» «Газификация России. Как россиянам получить свой газ?» о проблеме высказался Алексей Канаев, депутат Госдумы от Вологодской области.

Парламентария спросили о том, насколько поручение президента, озвученное в послании Федеральному собранию, важно для жителей региона.

«Люди недоумевают и не понимают, почему на территории области, через которую проходят все ключевые газопроводы, уровень газификации оставляет желать лучшего. На сегодняшний день область газифицирована на 61%. Казалось бы, цифра достаточно большая, но 87% из этого — городские жители, а 22% — сельская территория. Только каждый пятый сельский житель имеет возможность подключиться к газу», — рассказывает депутат.

По его словам, ситуация постепенно меняется, однако большая часть районов все еще не имеет технической возможности подключения. Проблема возникает следующая: даже с учетом процессов корректировки и фиксации цен подключать газ жителям сел и деревень все равно дорого.

«Та цена, которая возникает на домохозяйство, — это более 120–150 тысяч рублей с учетом внутреннего домашнего оборудования — цифра достаточно высокая для большинства. У нас наблюдается картина, когда в давно газифицированных районах половина, а то и больше домохозяйств к газу не подключена», — говорит парламентарий.

Решение президента, согласно оценкам эксперта, позволит кратно увеличить число тех, кто сможет пользоваться газом.