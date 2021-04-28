Сколько человек смогут подключиться к газу, если это станет бесплатным

Санкт-Петербург, 28 апреля. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» «Газификация России. Как россиянам получить свой газ?» о проблеме высказался Алексей Канаев, депутат Госдумы от Вологодской области.
Парламентария спросили о том, насколько поручение президента, озвученное в послании Федеральному собранию, важно для жителей региона.
«Люди недоумевают и не понимают, почему на территории области, через которую проходят все ключевые газопроводы, уровень газификации оставляет желать лучшего. На сегодняшний день область газифицирована на 61%. Казалось бы, цифра достаточно большая, но 87% из этого — городские жители, а 22% — сельская территория. Только каждый пятый сельский житель имеет возможность подключиться к газу», — рассказывает депутат.
По его словам, ситуация постепенно меняется, однако большая часть районов все еще не имеет технической возможности подключения. Проблема возникает следующая: даже с учетом процессов корректировки и фиксации цен подключать газ жителям сел и деревень все равно дорого.
«Та цена, которая возникает на домохозяйство, — это более 120–150 тысяч рублей с учетом внутреннего домашнего оборудования — цифра достаточно высокая для большинства. У нас наблюдается картина, когда в давно газифицированных районах половина, а то и больше домохозяйств к газу не подключена», — говорит парламентарий.
Решение президента, согласно оценкам эксперта, позволит кратно увеличить число тех, кто сможет пользоваться газом.
«В результате работы по этому вопросу даже без поручения президента мы рассчитывали, что примерно 10 000 домохозяйств смогут воспользоваться возможностью подключения к сетям газоснабжения. На сегодняшний день думаю, что эта цифра вырастет в два-три раза. И это только по территории Вологодской области», — заключил Алексей Канаев.