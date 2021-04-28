Краснодарцы устроили забастовку из-за отключенного света и заблокировали движение

Краснодар, 28 апреля. Местные жители заблокировали движение автомобилей в поселке Краснодарский. Из-за их действий образовалась большая пробка.

Как стало известно ФАН, люди оказались недовольны тем, что в многоквартирных домах нет света из-за обрыва проводов. В результате инцидента в квартирах отключили электричество и газ. По словам сельчан, они не могут помыться и приготовить еду.

В мэрии прокомментировали забастовку, сказав, что на место уже выехала муниципальная служба спасения с дизельным генератором, чтобы вернуть в дома электричество. На месте проведут аварийно-восстановительные работы. В администрации пообещали, что работы завершатся к 21:00 по московскому времени.

Ранее более масштабные сбои в сети произошли в Дагестане. Около 53 тысяч человек остались без света.