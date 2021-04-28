Просидевшего пять дней в трубе кота спасли в Новороссийске

Новороссийск, 28 апреля. Начальник городской муниципальной службы спасения Алексей Одеров рассказал о коте, которого они достали из ливневой трубы после пяти дней заточения.

Недавно спасателям пришлось проводить операцию по извлечению упитанного кота, застрявшего между стеной и рекламным щитом. С просьбой о помощи к ним обратилась встревоженная женщина, которая рассказала, что ее питомец спрятался в трубе, а выбраться оттуда не смог.

Prt Scr instagram.com / @alekseioderov

Хозяйка призналась, что перепробовала все варианты, но так и не смогла освободить животное. Спасатели выехали по указанному адресу и с помощью подручных средств извлекли пушистого любителя приключений из западни, пишет Алексей в Instagram.

Артисты ярославского шоу-балета «ЮТА» спасли собаку, которая едва не утонула в Волге. Она прыгнула за птицами, но выбраться на берег не смогла. Спортсмены заметили собаку, отчаянно плывущую против течения в куче мусора. Спустя несколько минут они извлекли ее из ледяной воды, сообщал ФАН.