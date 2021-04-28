Медведев оценил продуктивность нападок Байдена на Путина

Москва, 28 апреля. Оскорбления и агрессивная риторика не смогут привести ни к чему хорошему, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Многих пользователей социальных сетей волнует ответ России на нападки президента США Джо Байдена в сторону российского лидера Владимира Путина. Дмитрий Медведев в ходе онлайн-связи с пользователями социальной сети «ВКонтакте» оценил перспективы и продуктивность такой риторики.

«Это в значительной мере зависит от самих Соединенных Штатов. Я встречался с Байденом, президент Путин встречался с Байденом. Использовать неподобающие выражения в адрес своих партнеров — это просто непродуктивно. И в Америке это понимают», — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший премьер-министр России в ходе общения с пользователями рассказал о своем отношении к «дипломатическим войнам» между РФ и западными странами.