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Комментатор Лукашов оценил шансы «Авангарда» на победу над ЦСКА в матче Кубка Гагарина

Спорт
Комментатор Лукашов оценил шансы «Авангарда» на победу над ЦСКА в матче Кубка Гагарина
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Балашиха, 28 апреля. Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов рассказал, сможет ли «Авангард» победить ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и ЦСКА пройдет в Балашихе. В преддверии поединка журналисты «Радио 1» узнали у комментатора Дмитрия Лукашова, сможет ли, с его точки зрения, омский клуб завоевать Кубок Гагарина уже сегодня.

Сотрудник телеканала «Матч ТВ» напомнил, что девять лет назад «Авангард» остановился в шаге от титула и наверняка приложит все усилия для победы. По мнению Лукашова, подопечным Боба Хартли необходимо внимательно опекать одного из форвардов «армейского» клуба.

«У команды есть все шансы, чтобы войти в клуб чемпионов. Что нужно для победы? Для начала — нейтрализовать лучшего снайпера этого розыгрыша Кубка Гагарина Максима Шалунова, который вернулся после дисквалификации», — подчеркнул Лукашов.

Поединок «Авангарда» и ЦСКА начнется в 19 часов по московскому времени. В пятом матче серии омский клуб со счетом 2:0 обыграл «красно-синих».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин впервые за семь лет пропустит два подряд матча НХЛ. Форвард продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

цска авангард комментатор кубок гагарина Лукашов
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