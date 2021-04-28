Вашингтон, 28 апреля. Обозреватель из США Гленн Гринвальд заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времен холодной войны. Сейчас из-за этого страдают даже сотрудники СМИ.

Журналист рассказал о притеснениях в США для усомнившихся в «российской угрозе»: по словам Гленна Гринвальда, таких представителей прессы сразу нарекают «агентами Кремля». Анализируя нынешнюю политику властей из Вашингтона, он напомнил, что в период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания.

На тот момент жителям Соединенных Штатов внушали, будто из России исходит «экзистенциальная угроза». По словам Гринвальда, сейчас ситуация повторяется — правительство ведет политику устрашения в отношении граждан, чтобы можно было больше спонсировать военную сферу.

«Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом», — объясняет иностранный журналист.

При этом в США постоянно выдвигают некие условия для ведения диалога с Россией и угрожают санкциями.