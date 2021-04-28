В России вырос спрос на покупку земельных участков

Москва, 28 апреля. Россияне стали чаще интересоваться землями в некоммерческих товариществах и участками под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Спрос на покупку земли в стране за первый квартал вырос в 1,4 раза и на 16% в годовом выражении, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости». В отношении участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) показатель увеличился на 20% за год, а под ИЖС — на 15%.

При этом цены в сегменте поднялись только на земли промышленного назначения, которые оказались наиболее высокими по стране — около 94 тыс. рублей за сотку. Средняя стоимость участков для ИЖС составила 42 тыс. рублей за сотку, а СНТ / ДНП — 35 тыс.

Банк ВТБ намерен запустить программу кредитования домов под индивидуальное жилищное строительство уже во втором квартале текущего года.

В «Единой России» ранее отметили, что это единственная партия, которая работает над развитием ИЖС совместно с экспертами, исполнительной и законодательной властями. Все ее пилотные проекты в данной сфере внедряются на территории пяти регионов, пишет «ФедералПресс».