Председателя Кропоткинского горсуда Шестопалова лишили полномочий

Краснодар, 28 апреля. Квалификационная коллегия судей лишила полномочий председателя Кропоткинского городского суда Станислава Шестопалова за дисциплинарный проступок.

Шестопалов занимал свою должность с 2019 года. Краснодарская коллегия лишила его шестого квалификационного класса, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Какой именно проступок он совершил, пока неизвестно.

Экс-судью Юлию Добрынину приговорили к двум годам колонии по делу о покушении на мошенничество. По версии следствия, за 2,5 млн рублей она заявила о готовности помочь бизнесмену провести экспертизу из-за сноса самовольно построенной гостиницы.