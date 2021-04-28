МВД раскрыло группу лиц, причастных к хищению 1 млрд рублей на продажах КамАЗов

Москва, 28 апреля. ОПГ продавала покупателям автомобили, которые изготавливались из ремонтных комплектов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность преступной группы лиц, которая подозревается в причастности к хищению 1 млрд рублей.

Предварительно установлено, что с января 2014 года участники ОПГ, действуя под именем дилеров «КамАЗ», похищали деньги у покупателей. Сами автомобили были оснащены двигателями низкого экологического класса, запрещенные к использованию в России. Ирина Волк отметила, что деятельность участников ОПГ также нанесла ущерб ПАО «КамАЗ», так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества.

В настоящее время задержаны три фигуранта дела из числа руководителей и сотрудников, причастных к реализации криминальной схемы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности, продолжаются.