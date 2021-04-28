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Древние стены Кремля и пляж в Великом Новгороде поразили туристку из Москвы

Общество
Древние стены Кремля и пляж в Великом Новгороде поразили туристку из Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Анатолий Зайончковский

Великий Новгород, 28 апреля. Древние кремлевские стены, сказочная атмосфера и величественная река Волхов восхитили туристку из Москвы во время путешествия в Великий Новгород.

Туристка из Москвы вместе с дочкой решили посетить Великий Новгород после просмотра фильма «Садко». Сказочные и красочные древние храмы, красивые костюмы и озеро Ильмень «зацепили» десятилетнюю дочь женщины, и семья отправилась в путешествие. Туристка отметила, что ехали они в чистом и комфортном поезде. Квартиру сняли в 5 минутах от Новгородского Кремля. Путешественницу удивило, что вокруг крепости живут обычные люди, в отличие от Московского Кремля.

«Здесь нужно сделать маленькое отступление и признаться, что перед поездкой в Великий Новгород я немножко боялась повторения истории с Парижем. В предыдущее лето мы с ребенком были во Франции — ей очень хотелось побывать у Эйфелевой башни. Разумеется, реальный Париж оказался не таким, каким представлялся ей по романтичным книжкам и мультфильмам. Париж дочка невзлюбила. Наверное, рановато ей было просто», — написала москвичка на своей странице в «Яндекс.Дзен».

Однако страхи не оправдались, получилось все наоборот. Великий Новгород оказался курортным городом, отметила путешественница. Она рассказала, что в центре Новгорода течет живописная река Волхов — северная и величественная.

«А на берегу реки — Новгородский Кремль, абсолютное воплощение хорошего архитектурного вкуса наших предков. Линии древних храмов совершенны. Божественная музыка в камне», — поделилась москвичка.

Рядом с Кремлем находится шикарный пляж. Женщину удивило, что в самом центре города расположено место для купания, куда можно свободно приходить в любое время обычным горожанам и гостям. Окружают пляж разные открытые кафе и ресторанчики.

«И вот это сочетание древних кремлевских стен и пляжа — оно просто крышу мне снесло», — восхитилась туристка.

Пляж напомнил москвичке поездку в Дубровник, где она купалась в окружении древних стен. Однако спустя некоторое время женщина сделала вывод, что Великий Новгород круче Дубровника. Кроме того, москвичка задалась вопросом, почему ее дочери Новгород показался круче Парижа. Первый наполнен другой атмосферой — спокойной, интеллигентной и без суеты, как во французской столице, сделала вывод туристка. При этом Великий Новгород является современным и комфортным, подытожила путешественница.

До этого стало известно, как Ялта готовится к летнему сезону. На пляжных территориях насыпают новую гальку и устанавливают кабинки.

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