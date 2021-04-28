Египетские археологи обнаружили 68 гробниц необычной формы

Каир, 28 апреля. Специалисты из Египта провели раскопки в провинции Дахалия. Всего было раскопано около 110 захоронений. В них обнаружили образцы древней посуды.

Археологи из Египта провели работы на территории Кум-эль-Хулгане в провинции Дахалия. В результате было обнаружено около 68 гробниц овальной формы, относящихся к додинастическому периоду, сообщает пресс-служба министерства туризма и древностей Египта на своей странице в социальной сети Facebook.

Уточняется, что всего было раскопано 110 древних захоронений. В результате были найдены образцы старинной глиняной посуды, относящейся к разным историческим эпохам. Они охватывают период в 4500 лет. Археологи утверждают, что обнаруженные додинастические захоронения датированы 6000 годом до нашей эры, таким образом, их возраст превышает восемь тысяч лет.

Ранее сообщалось, что археолог-любитель Александр Медведев обнаружил артефакты, относящиеся к временам Грюнвальдской битвы. Она произошла в 1410 году, участниками сражения являлись рыцари Тевтонского ордена и солдаты Королевства Польского. Среди находок: меч рыцаря, герб, пояс и пара кинжалов.