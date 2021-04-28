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Онищенко дополнил «антиковидные» советы Роспотребнадзора на майские каникулы

Россия
Онищенко дополнил «антиковидные» советы Роспотребнадзора на майские каникулы
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко поддержал и дополнил предложения Роспотребнадзора, касающиеся правил поведения во время десятидневных майских каникул.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых содержались советы, как свести к минимуму опасность заражения COVID-19 во время десятидневных майских каникул. Ведомство посоветовало россиянам по возможности провести майские праздники за городом, на даче, в кругу семьи, избегая мест скопления людей, а также больших компаний. Кроме того, гражданам посоветовали носить маски, если приходится принимать гостей.

Геннадий Онищенко считает, что такие меры для профилактики COVID-19 разумны и правильны, но их можно дополнить, обратив внимание на региональную специфику.

«Считаю, что для каждого региона нужны свои дополнительные рекомендации, которые определяются в том числе эпидемической ситуацией. Так, где количество выявленных случаев коронавирусной инфекции идет в рост, возможно, следует давать гражданам более жесткие «антиковидные» рекомендации», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

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Федеральное агентство новостей  / 

По словам парламентария, например, в крупных городах есть уязвимые места, к которым можно отнести метро и торговые центры, так что во время майских праздников этих мест лучше избегать. Но за городом, в дачной местности, избегая алкоголя и пищевых излишеств, время можно провести с пользой для здоровья, считает Геннадий Онищенко.

Напомним, президент России Владимир Путин в целях борьбы с распространением COVID-19 издал указ о майских каникулах с 1 по 10 мая включительно. Отметим, в некоторых регионах выходными также объявлены 11 мая (праздник Радоница) и 13 мая (Ураза-байрам).

Ранее Геннадий Онищенко предложил альтернативу увеличению отпуска для тех, кто предпочитает отдыхать в России, а не за границей.

онищенко роспотребнадзор майские праздники коронавирус
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Все новости / Россия / Онищенко дополнил «антиковидные» советы Роспотребнадзора на майские каникулы
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