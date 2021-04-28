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Стас Барецкий объяснил расчленения в Петербурге повальной шизофренией

Общество
Стас Барецкий объяснил расчленения в Петербурге повальной шизофренией
фото из личного архива Стаса Барецкого  / 

Эпидемия расчленений, захлестнувшая Санкт-Петербург в 2020 году, легко объясняется коронавирусным кризисом, вызвавшим повальную шизофрению среди населения. Об этом в интервью ФАН заявил шоумен Стас Барецкий.

Сергей Лукьянов, адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве расчлененного ею мужа-рэпера Энди Картрайта, заявил, что судебная медицинская психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемой его подзащитную. При этом он подчеркнул, что психические отклонения у Кохал все же имеются.

По версии следствия, девушка не позднее 29 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте убила «неустановленным способом» своего мужа во время возникшего на почве «личных неприязненных отношений» конфликта. Кохал была задержана 31 июля, а в ее квартире оказались обнаружены упакованные в пять пакетов фрагменты тела Картрайта.

Согласно ее показаниям, рэпер умер от передозировки наркотиками, а она расчленила его труп с намерением спрятать останки и представить дело так, как будто молодой человек пропал. Таким образом, утверждает Кохал, она хотела сохранить добрую память о супруге.

Барецкий убежден, что «вменяемый» человек в наше время вполне мог поступить подобным образом.

«Сейчас границы между нормальным и ненормальным стираются, — заявил собеседник ФАН. — Скажу вам откровенно: половина Земли — это шизофреники! Шизофрению вообще пора выводить из списка психических заболеваний и считать нормальным состоянием человека. Я знаю, о чем говорю, поскольку часто общаюсь с людьми с отклонениями: поверьте мне — их много и они везде. Лечить их бесполезно».

Писатель Стас Барецкий объяснил расчленения в Петербурге повальной шизофренией
instagram.com  / @kkkartrait

Барецкий заметил, что знал обоих супругов — как Марину Кохал, так и Энди Картрайта.

«Ребята, видимо, занимались каким-то особенно жестким видом секса, — предположил шоумен. — Так что неудивительно, что дело в итоге закончилось расчлененкой».

Собеседник ФАН попытался разобраться, почему в стране в последнее время «развелось так много шизофреников».

«Наверное, все дело в закредитованности населения. Из-за пандемии многие потеряли работу, так что неудивительно, что у некоторых людей поехала крыша, — заметил Барецкий. — Одни расчленяют своих жен и мужей, другие себе что-нибудь отрезают — в общем, развлекают себя как могут. Вообще, мозг — это довольно хрупкая конструкция. Любой биоэлектрический сбой — и человек моментально становится шизоидом».

россия шизофрения барецкий картрайт кохал
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