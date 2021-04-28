Актер Никита Михайловский так и не узнал о рождении внебрачного сына перед своей смертью

Москва, 28 апреля. Советский актер Никита Михайловский, ставший популярным после главной роли в фильме «Вам и не снилось...», скончался в 27 лет, так и не узнав о существовании внебрачного сына.

Драматическая лента про двух влюбленных подростков обрела всесоюзную популярность сразу после выхода в прокат в 1980 году. Тогда юному дарованию было 16 лет. Михайловский, сыграв в картине, без труда поступил в ЛГИТМиК. Окончив его, он уделял больше времени съемкам в кино.

Жена отчима артиста Ирина Каверзина в документальном фильме «Никита Михайловский. Я вам буду сниться…» признавалась, что пасынок по доброте душевной едва не женился фиктивно на студентке ГИТИСа, которой нужна была прописка в Ленинграде. Против этого брака настоял отчим актера Виктор Сергеев, пригрозив отсутствием дальнейшей помощи. Уже позже женщина узнала, что студенткой была Лариса Гузеева.

В итоге первой женой Михайловского стала Анастасия Сорочан, актриса, ставшая впоследствии модельером. В 1986 году у пары родилась дочка Софья. Однако молодая семья не выстояла перед напряженным графиком артиста. Жена Михайловского переехала в Москву, забрав ребенка с собой.

На съемках фильма «Эсперанса» Михайловский познакомился с художницей по костюмам Екатериной. Девушка смогла быстро найти общий язык с дочерью возлюбленного. Недолго думая, пара расписалась. Благодаря супруге Михайловский раскрыл в себе талант художника и даже представил свои работы на выставке в Лондоне в 1990 году. Спустя два месяца актер обратился к врачам в связи с постоянной усталостью. Специалисты диагностировали лейкемию. Актеру требовалась срочная операция, деньги собирали всей страной, но в итоге Михайловского не удалось излечить. Он скончался в 27 лет, так и не узнав, что у него был сын Сергей.

«Я не знаю этой девочки, кто-то из сокурсниц вырастил мальчика. Сам Никита о сыне не слышал. Когда Сереже было 16 лет, мама ему рассказала, кто настоящий папа», — приводит слова Каверзиной издание «СтарХит».

Ранее актер из фильма «Вам и не снилось...» Евгений Герасимов прокомментировал положение дел в российском кинематографе. Он заявил, что современные картины стали более зрелищными, но теперь в них не всегда есть место человеку.