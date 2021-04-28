Подросток погиб от удара током во время сбора металлолома в Республике Коми

Сыктывкар, 28 апреля. Житель Емвы пытался достать кусок рельса рядом с опорой электропередач и погиб от мощного удара током. Как стало известно ФАН, парень собирал металлолом, чтобы добыть деньги на карманные расходы.

В дежурную часть Емвы 27 апреля поступило сообщение об обнаружении трупа подростка. На место чрезвычайного происшествия выдвинулись медики, полицейские и следователь СК. После осмотра тела 17-летнего местного жителя врачи предположили, что парень погиб от удара электрическим током. Тело отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она должна подтвердить или опровергнуть предварительные выводы медицинских работников.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Изъята имеющая значение для следствия документация, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные и процессуальные действия», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Коми Светлана Коровченко.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, на балансе какой городской организации стоит злополучная опора сети электропередач.

«Погибший подросток воспитывался в полной и благополучной семье, — уточнил ФАН источник в правоохранительных органах. — Его родители трудятся на хорошей работе. Он — не единственный ребенок в семье».

В тот день парень решил собрать металлолом, чтобы сдать его в приемный пункт и заработать наличность на карманные расходы.

«Проходя рядом с опорой электропередач, он обратил внимание на свисающий рядом со столбом железнодорожный рельс. Подросток решил снять его и получил смертельный удар током», — дополнил источник.

Если виновные в трагедии будут установлены, то им грозит до двух лет лишения свободы.