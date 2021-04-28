В Свердловской области прошла первая репетиция парада авиационной техники ко Дню Победы

Свердловск, 28 апреля. Первая тренировка воздушной части парада Победы в Свердловской области прошла успешно. В небо поднялись полтора десятка боевых машин, которые пролетят над Екатеринбургом 9 Мая.

Известно, что боевые вертолеты и самолеты отправились на репетицию из разных точек: транспортники прибыли из уральской столицы, бомбардировщики Су-34 были направлены из Челябинской области, а пара истребителей МиГ-31 — из Пермского края.

Отмечается, что основной задачей летчиков была отработка слаженности полета, чтобы оказаться в нужном месте и в указанное время с точностью до секунды.

Ранее стало известно, что колонну юнармейцев во время парада ко Дню Победы на Красной площади в Москве впервые возглавит женщина.