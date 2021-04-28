Воронежские волонтеры спасли и выходили пятерых осиротевших бельчат

Воронеж, 28 апреля. Волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце леса» спасли пять маленьких бельчат. Их выходили и в скором времени отправят обратно в дикую природу.

Маленьких бельчат заметили местные жители в селе Чертовицы Рамонского района в начале апреля. Их мама утонула в бочке с водой. На момент спасения осиротевшим бельчатам было всего 20 дней.

Детенышей — трех девочек и двух мальчиков — волонтеры вскармливали специальной молочной смесью. Уже спустя пару дней бельчата начали прибавлять в весе, а через неделю малыши открыли глаза.

Сейчас бельчата активно изучают мир вокруг. Малышам больше не интересно сидеть в корзинке, они стремятся на волю. При правильной подготовке уже через месяц их можно будет выпустить обратно в дикую природу.

В феврале семья из Челябинской области нашла и подобрала крохотного медвежонка на автозаправочной станции, сообщал ФАН. Малыша решили передать в приют для диких животных «Спаси меня».