Стоимость евро упала ниже 90 рублей впервые с начала апреля

Москва, 28 апреля. Курс европейской валюты снизился, как стало известно из информации Московской биржи.

Стоимость валюты опустилась ниже отметки в 90 рублей. Этого не происходило с 6 апреля 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Котировки единой европейской валюты достигали 89,9 рубля к закрытию предыдущей сессии», — пишет издание.

Курс американской валюты расчетами «завтра» падал на 31 копейку. В ходе торгового дня стоимость доллара достигала отметки в 74,58 рубля.

Центральный банк Российской Федерации ранее опубликовал официальные курсы мировых валют на 29 апреля. Стоимость доллара и евро была понижена, как стало известно из информации на сайте регулятора.