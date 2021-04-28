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Военный эксперт перечислил ключевые достоинства легендарного советского танка Т-34

Технологии
Военный эксперт перечислил ключевые достоинства легендарного советского танка Т-34
 /  Пресс-служба Западного военного округа

Оттава, 28 апреля. Легендарный советский танк Т-34 был одним из самых эффективных в истории и вызывал восхищение даже у противников, считает канадский военный эксперт Аарон Спрей.

Он отметил, что существуют восемь секретов успеха советского танка, который в свое время заслужил славу одного из лучших в мире. Так, Спрей обратил внимание на наклонную броню боевой машины, которая обеспечивает более эффективную защиту от средств поражения и снижает общий вес танка.

Относительно небольшой вес Т-34 также был причислен экспертом к списку его достоинств. Отмечается, что советская боевая машина имела массу около 26,6 тонны. Однако одним из главных преимуществ танка является повышенная проходимость по пересеченной местности. Широкие гусеницы вызволяли ему ехать там, где увязали другие танки.

Превосходная маневренность танка обуславливалась мощным двигателем на дизельном топливе. Спрей напомнил, что в грозных немецких «тиграх» силовая установка работала на бензине.

Обозреватель объяснил, что за счет простых, но эффективных технологий, производство этого танка не требовало больших затрат. СССР наладил бесперебойный выпуск Т-34, а также постоянно модернизировал боевые машины. В совокупности все перечисленные ключевые достоинства танка, по мнению эксперта, делают его одним из самых успешных в истории танкостроения.

Ранее сообщалось, что советский танк Т-34 оказался для напавшей на Советский Союз нацистской Германии настоящим «смертоносным сюрпризом». Стоит отметить, что летом минувшего года в Москве в Сети выставили на продажу Т-34-85, выпущенный в 1945 году, передает «Утро.ру».

танк т-34 танкостроение
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