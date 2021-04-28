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Лаврова поразил контраст между Зеленским и его ролью в сериале «Слуга народа»

Политика
Лаврова поразил контраст между Зеленским и его ролью в сериале «Слуга народа»
flickr.com  /  МИД России

Москва, 28 апреля. Между правлением президента Украины Владимира Зеленского и его ролью в сериале «Слуга народа» виден разительный контраст, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат признался, что смотрел комедийный сериал с большим удовольствием. По его словам, украинский лидер давно свернул с пути своего героя Василия Голобородько, который по сюжету кинокартины стал президентом.

«Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный», — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг факт официального предложения Киева об организации переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

украина лавров зеленский слуга народа
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