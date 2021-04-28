В России готовят масштабную программу по вовлечению земель в сельское хозяйство

Москва, 28 апреля. Кабмин разработал программу по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о выделении 754 миллиардов рублей в течение десяти лет. Из средств, которые будут направлены на вовлечение земель в сельхозоборот, 538 миллиардов рублей предоставит федеральный бюджет. Об этом на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме объявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Потенциальная площадь, которая может быть привлечена с помощью программы, оценивается в 13 миллионов га. Проект правительства предполагает, что уже к 2025 году все участки из этого числа будут инвентаризированы и распределены по категориям земель. Каждому участку должен быть присвоен вид разрешенного использования.

Мишустин ранее оптимистично высказывался не только о сельском хозяйстве, но и в целом о состоянии экономики России. Эффект вакцинации позволит убрать сдерживающие экономический рост барьеры, уверен он.