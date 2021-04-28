Возможности российских ЗРК С-400 показали перед иностранными атташе под Астраханью

Астрахань, 28 апреля. Военнослужащие ВС РФ показали военным атташе из 52 государств боевые стрельбы из ЗРК С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» на полигоне Ашулук под Астраханью.

Согласно информации в Минобороны РФ, полигон Ашулук в Астраханской области посетили около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран СНГ, Европы, Африки, Азии и Латинской Америки, аккредитованных в России.

В военном ведомстве отметили, что офицерам иностранных государств были показаны боевые возможности ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С» по обнаружению и уничтожению учебных воздушных целей.

В министерстве подчеркнули, что боевые расчеты ЗРПК «Панцирь» и ЗРК С-400 «Триумф» смогли успешно обнаружить и поразить различные имитирующие мишени, включая наземные, тактические, баллистические, аэродинамические цели и крылатые ракеты.

Ранее военные эксперты китайского издания Sina обратили внимание на уникальные возможности российского ЗРК С-500.