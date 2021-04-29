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Режиссер Коротаев поблагодарил актрису Ларису Удовиченко за совместную работу

Общество
Режиссер Коротаев поблагодарил актрису Ларису Удовиченко за совместную работу
фото из личного архива Сергея Коротаева  / 

Актриса, народная артистка РФ Лариса Удовиченко сегодня празднует свой 66-й день рождения. По такому чудесному поводу артистку в беседе с ФАН поздравил режиссер Сергей Коротаев.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой в картине «Мосгаз. Формула мести». По его словам, Лариса Удовиченко органично дополнила команду профессионалов, задействованных на съемочной площадке.

«Я очень ей благодарен за то, что она приняла участие в картине. Есть такое понятие — психология образа. Режиссеры ищут артистов, которые смогут воплотить героя истории. Безусловно, Лариса прекрасно справилась со своей ролью. У нее сложился прекрасный дуэт с Сергеем Гармашем. Также получились очень чувственные сцены в конце фильма, когда она со своей дочерью возвращается в дом после всего, что они пережили. Снимаю шляпу и выражаю благодарность за великолепную работу», — сказал режиссер.

Сергей Коротаев также назвал наиболее яркие, по его мнению, отличительные черты характера актрисы.

«Она очень талантливый человек и блестящий профессионал. В нашей работе, помимо творческой, есть еще и производственная нагрузка. Все это требует от актеров внимательности, дисциплины, крайне серьезного отношения к работе. В Ларисе все это есть», — пояснил собеседник ФАН.

Режиссер Сергей Коротаев через ФАН поздравил с днем рождения Ларису Удовиченко
ТАСС  / Валерий Шарифулин

В завершение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинницы.

«Радости от творчества. Хороших картин, партнеров по съемочному процессу, режиссеров, сценариев и хороших ролей. Ну и, конечно же, желаю здоровья и беречь себя в этот непростой период», — подытожил Сергей Коротаев.

Ранее актер Михаил Боярский в беседе с ФАН поздравил с днем рождения артистку Анну Алексахину.

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