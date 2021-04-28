Киев, 28 апреля. Украинцы высказались резко против чествования нацистов. Об этом заявили четверо дозвонившихся в студию одного из киевских телеканалов телезрителей. Марш планируется провести в честь дивизии СС «Галичина», а соответствующий сюжет вышел в эфире телеканала «Магнолия», пишет «ПолитНавигатор».

Житель Днепропетровска Виктор, например, напомнил, что дивизия СС «Галичина» не имеет никакого отношения к освобождению украинских городов, она стреляла в спины советским освободителям.

«Я хочу сказать, что дивизия СС «Галичина» не освобождала Киев и другие города Украины с моими дедами и дядей, не видели их и близко, но, наоборот, они стреляли в спины моим дедам. Очень жалко, что Киев из города-героя превращается в город-полицай», — пояснил он.

И другие зрители, сумевшие дозвониться в студию, высказались подобным же образом. Единогласная критика гитлеровской дивизии и запрет на проведение марша в Киеве стали их основными тезисами. Также звонившие отметили, что коллаборанты были на службе у Гитлера, в планах которого было уничтожение 70% украинцев.

Марш в честь гитлеровской дивизии СС «Галичина» все же состоится. Стоит отметить, что мероприятия такого толка ранее проходили лишь на Западной Украине.

Неудивительно, что во Львове активисты проведения данного шествия отметили, что украинские коллаборационисты из дивизии СС «Галичина» на службе у Адольфа Гитлера являются такими же защитниками Украины, как и воюющие сегодня в Донбассе боевики ВСУ.

Ранее сообщалось, как группировка «Нацкорпус», курируемая главой МВД Украины Арсеном Аваковым, провела показательную акцию под стенами офиса президента, требуя физического уничтожения российских политиков.