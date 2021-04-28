«ФАН повсюду»: как развивается ситуация в Мьянме

Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Как складывается ситуация в республике спустя почти три месяца? Что из себя сейчас представляет протестное движение и будет ли создана федеративная армия?

Обо всем этом и многом другом рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Мьянма», востоковед, кандидат наук Петр Козьма.

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В выпуске:

Текущая обстановка на улицах Мьянмы.

Какую роль играет АСЕАН в урегулировании ситуации.

Какие цели преследует оппозиционное военным Правительство народного единства?

К чему привело движение гражданского неповиновения?

Вооруженные группировки и слухи о формировании федеративной армии.

Нужна ли Китаю гражданская война в Мьянме?

Забастовки и продовольственный кризис.

Политическая обстановка и перспективы новых выборов.

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