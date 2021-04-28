Народная артистка России Терновская скончалась на 95-м году жизни

Москва, 28 апреля. Народная артистка РФ, актриса Российского академического молодежного театра Нинель Терновская ушла из жизни в возрасте 84 лет, заявили в пресс-службе культурного учреждения.

Худрук театра Алексей Бородин выразил слова соболезнования близким и родным актрисы. Согласно данным РИА Новости, Терновская скончалась 27 апреля. Позже родственники объявят о дате и месте прощальной церемонии.

Народная артистка Российской Федерации Людмила Сичкарева ушла из жизни в возрасте 83 лет. Как сообщалось ранее, актриса умерла в Смоленске.