Российский миллиардер рассказал, как решить проблему с дорогим жильем

Москва, 28 апреля. Отечественный предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как можно наладить ситуацию с дорогим жильем на российском рынке недвижимости.

Бизнесмен отмечает, что программа льготной ипотеки в одиночку не справляется со стимулированием строительства доступного для населения жилья. Экономия нивелируется ростом цен, следует из сообщения Дерипаски в Telegram. При этом бизнесмен предлагает схему решения проблемы.

«Нужно развивать строительный сектор», — уверен миллиардер.

Российским городам, по его словам, следует обеспечить застройщиков доступной землей с социальной инфраструктурой. Именно это может оказаться действенным способом решить жилищную проблему без роста цен на квартиры.

Дерипаска ранее назвал фактор, который выведет Россию из-под санкционного давления. Способствовать этому должно распространение цифрового юаня.