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В Нижнем Новгороде навигацию открыли праздничным проходом кораблей

Общество
В Нижнем Новгороде навигацию открыли праздничным проходом кораблей
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Нижний Новгород, 28 апреля. Видео совместной акции старейшей судоходной компании «Волжское пароходство» и «Центра 800» недавно появилось в Сети.

Судна «Волго-Дон 155», «Волго-Дон 5050» и «Волго-Дон 5074» отплыли с Борского судоремонтного предприятия, поделился управляющий директор «Волжского пароходства» Юрий Гильц. После этого они направились вдоль Нижневолжской набережной и стрелки в сторону Городецкого гидроузла в Череповец.

Вскоре на сухогрузные теплоходы поставят первую партию груза в 2021 году, уточнил Гильц. По его словам, история судоходства на Волге насчитывает почти 180. Он уточнил, что 800-летний юбилей Нижнего Новгорода — это праздник не только его жителей и гостей, но и для компаний, которые занимаются отправкой грузов водными транспортными каналами.

Российский премьер Михаил Мишустин одобрил финансирование строительства водопропускных сооружений на Волге. Как сообщалось ранее, недавно он подписал соответствующий указ.

нижний новгород навигация судоходство
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