В Нижнем Новгороде навигацию открыли праздничным проходом кораблей

Нижний Новгород, 28 апреля. Видео совместной акции старейшей судоходной компании «Волжское пароходство» и «Центра 800» недавно появилось в Сети.

Судна «Волго-Дон 155», «Волго-Дон 5050» и «Волго-Дон 5074» отплыли с Борского судоремонтного предприятия, поделился управляющий директор «Волжского пароходства» Юрий Гильц. После этого они направились вдоль Нижневолжской набережной и стрелки в сторону Городецкого гидроузла в Череповец.

Вскоре на сухогрузные теплоходы поставят первую партию груза в 2021 году, уточнил Гильц. По его словам, история судоходства на Волге насчитывает почти 180. Он уточнил, что 800-летний юбилей Нижнего Новгорода — это праздник не только его жителей и гостей, но и для компаний, которые занимаются отправкой грузов водными транспортными каналами.

Российский премьер Михаил Мишустин одобрил финансирование строительства водопропускных сооружений на Волге. Как сообщалось ранее, недавно он подписал соответствующий указ.